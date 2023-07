Ferieros del Táchira temen enfrentarse a más cargas burocráticas con nuevo sistema y permiso del Insai

Robert Maldonado, representante del sector de los ferieros de La Grita, municipio Jáuregui, se refirió a la nueva disposición para trasladar hortalizas, verduras y frutas en el territorio nacional con permiso del Sistema de Información, Gestión y Estadística de la Salud Agrícola Integral (Sigesai) a partir del 1 de agosto.

Por Anggy Polanco / Corresponsal lapatilla.com

Dijo que con esta medida cobrarán tasas de acuerdo con los kilos que transportarán los ferieros, lo que incrementará los costos de los diversos rubros, aunado a mayores solicitudes de requisitos que muchos transportistas de alimentos no tienen.

Por ejemplo, el nuevo sistema les exige un contrato de alquiler notariado del punto de venta de los ferieros y RIF de la empresa que recibirá la mercancía, pero resulta que muchos venden esas mercancías bajo toldos en sus camiones, con permisos de los consejos comunales en los diversos estados. Otros, venden la mercancía en mercados mayoristas a las personas que lleguen a comprarles.

“Hasta que ese señor no entra al mercado mayorista, no saben a quién le van a vender, llegan al patio y se paran a ver quién llega a comprarles”, describió Robert Maldonado.

“Se trata de una sustitución del sistema, con el que el gobierno pretende cobrar por cada kilo de verduras y hortalizas que se movilicen, aunque aún no saben los montos que regirán”, apuntó.

Describió que los ferieros se encuentran un poco preocupados ante este cambio, ya que el nuevo sistema también les pide una serie de requisitos previos como la descripción del comercializador al que va dirigido el cargamento, poseer un registro de comercio, permisos sanitarios, estar inscritos en otro sistema paralelo que ya vienen manejando.

“El Insai está abandonando su verdadera función que es ser vigilante de la parte fitosanitaria de los cultivos y ahora se dedican a inspeccionar galpones en La Grita porque cobran esas inspecciones mensuales, porque a la gente les exigen inspecciones para sellarles la guía”, dijo.

Hace aproximadamente un mes el viceministro José Gregorio Aguilera acudió a La Grita y sostuvo una reunión con los agricultores y ferieros, a quienes le expusieron el aspecto de las inspecciones continuas en galpones, quien terminó ordenando extender el plazo de las inspecciones a cuatro meses, acotó Maldonado.

Pero ahora, los ferieros no podrán cargar ni un solo kilo de hortalizas sin la inspección, y en ocasiones dichas inspecciones no se dan de manera puntual y rápida, lo que va a generar otro mecanismo de cobro de coimas y burocracia, según lo explicado por el representante del gremio y amplio conocedor en el trámite de guías de movilización de verduras.

Mientras que las inspecciones en cultivos sí deben ser cada 30 días, pero estas no se estarían dando por falta de personal en el Insai. No obstante, relató que los transportadores de alimentos siguen alistando bolsitas de verduras para ir dejando en cada punto de control a fin de que no les apliquen cobros extorsivos o retrasos.

Otra traba a la que se enfrentan es que muchos agricultores no podrán bajar guía de movilización, ya que el sistema exige el registro del INTI, cuyo documento muchos productores no lo poseen por el alto costo que representa la expedición. “Además, la gente le tiene miedo al INTI porque creen que les van a quitar las tierras”, comentó Maldonado.

Adicionalmente, los ferieros que quieran cargar desde otro sitio diferente al domicilio fiscal, no podrán hacerlo porque el sistema no permite salir desde otros puntos con cargamentos. A fin de cuentas, señaló Robert Maldonado, estos cambios en los sistemas no han sido consultados ni consensuados con los transportistas de alimentos.