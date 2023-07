OnlyFans pasó de moda, ahora los streamers que fingen ser un “NPC” ganan una fortuna al día (+Valle Inquietante)

Posteado en: Curiosidades, Tecnología

Si aún no los has visto, los videos son fascinantes. Una creadora de contenido con cabello largo y lacio se sienta en la mesa de su cocina, encadenando rápidamente frases sin sentido, una y otra vez con la misma expresión y tono alegres. “Sí, sí, sí. Mmm, helado tan bueno. Ooh, me hiciste sentir como una vaquera. Pandilla, pandilla. Mmm, helado tan bueno. Sí, sí, sí”

Por Wilfred Chan | The Guardian

La tendencia se llama “transmisión de NPC”, llamada así por los personajes no jugables de los videojuegos que repiten torpemente frases y movimientos preprogramados. Su rostro más reconocible es Pinkydoll, una creadora de contenido de Montreal cuyos clips de “helado tan bueno” se volvieron virales esta semana. Esas frases son en realidad sus reacciones en tiempo real a los regalos de sus miles de espectadores, que envían conos de helado, rosas, donas y corazones digitales, que aparecen como gráficos de dibujos animados en la pantalla. Los obsequios valen desde medio centavo hasta unos pocos dólares, pero con una gran audiencia se suma. En un día completo de transmisión de NPC, Pinkydoll dice que ganó más de 7.000 dólares.

Abre TikTok ahora y encontrarás muchos imitadores y parodias, cada uno subiendo la apuesta del absurdo. Un joven creador se sienta en la tina completamente vestido con un sombrero, saluda a los espectadores con una voz robótica mientras salpica agua débilmente en un bucle. Otra comediante se pone una pegatina infantil en la cara cada vez que alguien le envía un regalo, hasta que su cara queda casi cubierta por completo. Ella rompe el personaje para explicar en un susurro escénico: “Necesito llevar a mi hijo al dentista especializado y es muy caro, ¿de acuerdo?”

Es tan entretenido como desorientador. Pero los investigadores de la cultura y los streamers ven capas de significado en la transmisión de NPC, como otro ejemplo de la convergencia entre el trabajo erótico y los juegos en la cultura en línea, una que también refleja nuestras ansiedades actuales sobre la tecnología.

En su nivel más básico, la transmisión de NPC es una especie de broma. Cualquiera que haya jugado un juego de rol comprendería la referencia: “Están recogiendo todas las cosas del ‘valle inquietante’ sobre cómo se comportan los NPC en los videojuegos, todas las normas conversacionales que violan los NPC, y luego imitan eso”, dice Stephanie Rennick, una filósofa de la Universidad de Glasgow que ha estudiado el diálogo de videojuegos. Los NPC “no se comportan como lo hace la gente común, no se ofenden si los haces repetir una y otra vez. No esperan que cooperes en la conversación”.

Tampoco es la primera vez que la idea de los NPC ha entrado en el discurso cultural dominante. Durante la presidencia de Donald Trump, los usuarios de Internet de extrema derecha comenzaron a referirse a los liberales como “NPC”, drones subhumanos que repiten sin pensar los puntos de conversación, argumentaron. El concepto también se ha vuelto popular entre los creyentes en la teoría de que todos estamos viviendo dentro de una simulación, como Elon Musk, quien tuiteó en diciembre pasado: “si no crees que hay al menos una pequeña posibilidad de que seas un NPC … eres un NPC”.

