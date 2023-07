Shakira revela que tuvo un accidente rodando el videoclip de “Copa Vacía”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El videoclip de la apuesta de Shakira para la canción del verano, ‘Copa Vacía’, fue de los que hacen época. Pero lo ambicioso a veces se torna peligroso, porque tal como la cantante colombiana ha revelado en una entrevista promocional, el rodaje fue interrumpido por un accidente que pudo haber sido bastante grave pero que, afortunadamente, no tuvo mayores consecuencias que un gran susto para todo el equipo técnico.

Por abc.es

«Es un video que nos tomó mucho tiempo, no sólo en realizar sino también en concebir», cuenta la artista. «Requirió de mucho esfuerzo, una gran inversión de tiempo. No fue nada fácil porque no pude usar las piernas durante casi todo el vídeo. Estaba cargando una cola que pesaba veinticinco libras. Era todo un desafío, y sucedieron muchas cosas en el set. Fue un rodaje muy largo. Manuel fue muy profesional y no se quejó nada a pesar de las largas horas que estuvimos trabajando. Estuvo bajo el agua, bajo una cascada de agua fría. Le habíamos prometido que estaría calentita pero no sé qué pasó y estaba congelada. Ha sido un campeón y no se ha quejado ni un momento, ha trabajado hasta el final».

«Una de las cosas que sucedieron y que yo no esperaba a pesar de que Manuel me lo había advertido, era que si iba a romper la pecera. Yo le dije que era imposible, que teníamos unos estándares de seguridad a prueba de balas. Pero lo que él vaticinó se cumplió. Se rompió la pecera, se empezó a inundar el set y me tuvieron que sacar como fuera de allí. Yo no podía salir porque tenía una cola de sirena y no podía salir escalando. Me tuvieron que sacar con una grúa, a lo sálvese quien pueda. Menos mal que sólo fue una anécdota y estoy aquí para contarlo».

– ¿Cómo surgió la colaboración con Manuel Turizo?

– Es una canción que escribí el año pasado, una canción muy personal que he estado reservando para compartirla en un momento especial. Pensé en Manuel Turizo por la calidad de su voz, por la profundidad de su voz, porque quería un tono grave, un acompañante que tuviese una voz muy masculina, y me parece que Manuel es así. Además me enorgullece compartir esta canción con alguien de mi tierra, de la misma región que yo, el Caribe colombiano, y me encanta estar en compañía de alguien como él. Es un profesional, es un divino y una gran persona.

– ¿Cómo se mantiene fiel a su identidad mientras experimenta con nuevos estilos y colaboraciones?

– Con honestidad, siendo fiel a mí misma, a mis deseos, a mi libertad personal y artística. Como dice la canción, ‘hace rato tengo sed’, y sigo teniendo mucha sed. De saber, de conocer, y eso es lo que me mantiene explorando nuevos ritmos, nuevas fusiones y nuevos sonidos, y escribiendo, juntándome con gente para hacer colaboraciones, que siempre son una inyección de energía a la carrera de uno mismo y a las ganas de seguir haciendo cosas también.

– ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable interactuando con tus fans?

– Uno de los momentos que no olvido jamás es regresar a los escenarios después de todo el accidente de las cuerdas vocales. Encontrarme con mi público, saber que estaban allí esperándome, fue tan emotivo… Siempre han estado ahí en lo momentos más difíciles de mi vida, acompañándome, defendiéndome, protegiéndome. Tengo los mejores fans del mundo. Estoy convencida de eso, no tengo ninguna duda.

