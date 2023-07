El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 12 de julio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Asumes nuevas responsabilidades. Por momentos te sientes seguro de ti mismo y sientes que puedes con eso y más, pero por otros estás cansado y no crees que puedas manejar nada extra, sin embargo, si confías en ti y en tus capacidades no habrá nada, que con organización y constancia, no puedas hacer.

Tauro

El amor verdadero surge y se mantiene, cuando eres tú mismo, sin máscaras. Amar es sinónimo de conciliarte con tus defectos, fortalecer tus virtudes y poner el todo en tu relación, consciente por supuesto, de que ambos tienen que aceptarse, tal cuales son, de lo contrario no funcionará, el amor se extinguirá.

Géminis

Se presenta más de un camino y tienes tiempo suficiente para elegir cuál te conviene. No hay apuro, así que no te angusties. Analiza detalladamente los pro y los contra de cada uno y sobretodo, cuál es el momento oportuno para actuar. Una vez que estés seguro, da el siguiente paso.

Cáncer

Te cuesta decir lo que piensas y es que el miedo al rechazo se intensifica hoy. No te forces, espera a estar preparado para comunicarte con asertividad, y mientras sucede, trabaja en tu mundo interno y en tu paz interior. Si necesitas ayuda, búscala.

Leo

Es un buen día cerrar un ciclo. La situación se ha extendido demasiado y en verdad, aunque no te afecta, tampoco aporta nada. Te resta tiempo y como no estás para perderlo, es mejor cortarla por lo sano. Hay situaciones y personas que no valen ni un minuto de nuestro tiempo.

Virgo

Actúas con cuidado y prefieres esperar antes de exponer tus sentimientos, lo que genera cierta desconfianza en quienes te rodean, ya sea pareja, familia o amigos. Tienes miedo y no te abstienes en demostrarlo, sin embargo, no hay nada como ser tú. Anímate y ábrete al amor, ama y permítete ser amado.

Libra

Tus intereses profesionales son los mismos, pero aún así abres la mente y te creas una nueva meta. Los cambios pueden ser conscientes o inconscientes, aunque no definitivos. Temporales pero positivos. Hay mucho que hacer y tiempo hay de sobra, pero entre más pronto lo hagas, mucho mejor, así podrás dedicarte a otras cosas.

Escorpio

Tu proceso interno y personal es profundo y un poco implicado de entender para quienes no te conocen profundamente. Ten paciencia y dales el tiempo que sea necesario a que se adapten. Por otro lado, también debes poner de tu parte, y trabajar en entenderlos tú a ellos.

Sagitario

Te muestras más responsable en el trabajo. Quieres que tu labor sea reconocida y es que estás cansado de hacerlo bien y no recibir una palmadita en la espalda. Sino lo logras no te preocupes, con que estés consciente de cuánto has dado y lo hayas hecho de corazón, basta.

Capricornio

Tu relación es tu zona de confort. No tienes que esforzarte demasiado. Puedes estar tranquilo y confiar en el sentimiento que los une. Hoy uno es el centro del universo del otro y juntos formarán el mejor equipo. Confía y da lo mejor de ti, porque el que da de corazón, recibe en grande.

Acuario

Enfocas tu atención en las finanzas. Inversiones, compras, intercambios, negociaciones y aumento del capital captan tu interés y te motiva a que proyectes logros a corto, mediano y largo plazo. Todo depende del enfoque, esfuerzo y ayuda con la que cuentes. Son varios factores que deben encajar.

Piscis

Se incrementa el poder que tienes sobre tus decisiones y te atreves a dar ese paso que hace unos meses ni siquiera hubieses pensado dar. Expandes tus horizontes, pero debes ser cuidadoso, porque tu ego podría eclipsar tus logros. Lo que hagas, hazlo con humildad.