“Quería mostrar la belleza de Venezuela”: Roger, el holandés que recorre Suramérica en bicicleta

Decidió emprender un viaje por Latinoamérica en una manera muy peculiar de hacerlo, en bicicleta. Su nombre, Rutger Hanssens, un holandés que en busca de aprender español tomó sus cosas y escogió a Venezuela como su primer destino.

Por Lismar Hernández / lapatilla.com

Desde el pasado mes de abril, Roger se encuentra disfrutando de las maravillas del país, su estadía era por al menos 90 días, sin embargo, la cuenta se ha extendido debido a lo bien que se ha sentido y el trato de la gente a los rincones que ha llegado.

En este sentido, el equipo de LaPatilla conversó con este holandés que a través de sus videos en su canal de Youtube Lifestyle Student busca mostrar lo mejor que tiene Venezuela para dar.

-¿Qué te motivo a tomar una bicicleta y recorrer toda América del Sur?

Yo quería aprender español y Latinoamérica es el mejor lugar para ir cuando quieres aprenderlo. Por eso quería viajar en América del Sur. En México conocí un hombre que estuvo bicicleteando desde Alaska (US) hasta la Patagonia en Argentina. Estuve muy fascinado que el hiciera esta ruta y pensé que yo también quiero una aventura como esa. Compré una bici y todas las cosas que necesito en mi ruta para empezar esta aventura en América del Sur.

.-¿Qué llevas en tu bicicleta para poder realizar viajes tan largos?

Llevó una carpa incluso cosas para dormir, una cocina, ropa, comida, mi perrito también, un filtro de agua, baterias para recargar mi teléfono y cámara, parches, tripas y otros repuestos que necesito para mi bici.

-¿Por qué visitar Venezuela?

Yo leí cosas muy malas sobre Venezuela, que es muy peligroso y que es un país que no podía ir sin problemas. Sin embargo, estuve buscando boletos a América del Sur y vi uno desde Bélgica a Caracas. Así que comencé a buscar información sobre este país, contacté a alguien para que me ayudará debido a que no había información sobre viajes actuales a Venezuela. Me dijeron que la situación era menos peligrosa que en años anteriores y que era posible viajar. Tengo un canal en Youtube y quería mostrar las cosas especiales. Venezuela no tiene muchos turistas y tengo esta oportunidad para mostrar la belleza de Venezuela.

-¿Es cómo te la imaginabas?

Es totalmente diferente. Cuando llegué en Venezuela, tenía un poquito de miedo porque nuestro Gobierno en Holanda dijo que es muy peligroso ir a Venezuela. Pero durante mi viaje, solo encuentro gente muy amable.

-¿Qué estados del país has visitado hasta ahora y cuál es tu favorito?

He visitado, Caracas, Miranda, Vargas, Aragua, Falcón, Carabobo, Yaracuy, Lara, Trujillo, Mérida y Táchira. En todos he tenido muchas experiencias, así que no tengo un estado favorito. Pero me gusta mucho Caracas porque acá la vida es mas cómoda que en algunos partes en Venezuela (agua, luz, etc) pero todo los estados tienen sitios bonitos.

-Eran 90 días ¿Por qué extender tu viaje aquí?

Quiero ver y mostrar mas cosas en este país. Mucha gente me dijo que necesito ir al Oriente porque es muy bonito. Por eso decidí ir a Caracas desde San Cristóbal en autobús para extender mi visa y viajar al Oriente desde la capital.

-Describe en una palabra a los venezolanos y explica ¿por qué?

Acogedora. Mucha gente me invitó para quedarme en sus casas y compartir comida conmigo durante mi viaje. Por ejemplo pude quedarme tres días en una finca en La Pastora en el estado Lara. En una casa de una mujer en Carora, la cual es conocida como la calle de Carola.

-Ya que mencionas la finca en La Pastora y un perro que te acompaña, ¿podrías contarnos como surgió está conexión?

Su nombre es Chimo, lo encontré en la finca en La Pastora. Antes de mi viaje pensé: tal vez quiero adoptar un perrito y en esta finca me regalaron uno porque, ya que tenían como 30 perros en esta finca. Le puse Chimo ya que la gente que trabaja en esta finca come mucho chimo.

-¿Cuál es el próximo destino de Roger?

En este momento estoy en Caracas pero después voy al Oriente. Mi primera parada es Guatire para ir a Boca de Uchira, Barcelona, Puerto La Cruz, Isla de Margarita, Monagas, etc.