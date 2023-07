Raúl Ochoa Cuenca: Lula da Silva y el nuevo negacionismo

Posteado en: Opinión

Negacionismo es un delito de odio que comete quien niegue públicamente un delito de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Diccionario Panhispánico del español jurídico, 2023

De Venezuela se escribe diariamente sobre el drama que se carcome la que fue una nación próspera y refugio de los que huían en las Américas del zarpazo de las dictaduras, desde la chilena de Pinochet, a la del Uruguay de Bordaberry, la Argentina de Ongania o la panameña de Torrijos. Y es que tomando como fuente esta realidad que nos unió como pueblos, que luchabamos todos por un mejor futuro, me permito enviarle al presidente Lula la siguiente noticia a través de estas páginas: la República Bolivariana de Venezuela, desde el inicio del año 1999 está secuestrada por un un grupo de aventureros convertidos en criminales de cuello blanco, con el apoyo de quienes se autocalifican de militares, convertidos ellos en operadores de la ilegalidad, dueños y señores de todas las empresas del estado, las cuales son utilizadas para el blanqueo del dinero robado a la nación. ¿ No lo sabía presidente ?

El continente americano atraviesa un periodo de gran confusión, tanto es así, que nuestro invitado de hoy, el presidente del Brasil, Luiz Ignazio Lula Da Silva, se exhibió exponiendo, pero sin llamarla por su nombre, una doctrina que el mundo creia que habia desaparecido: el negacionismo, doctrina que tiene su base en el rechazo de un innegable hecho histórico. Doctrina que se creía, al menos hasta el 29 de mayo pasado, que no formaba parte de las opciones de estos tiempos y menos aún de la nación latinoamericana. Lula da Silva ha traído esta doctrina, el negacionismo, a la discusión con inaudita fuerza, como mecanismo de defensa de un régimen dictatorial: La defensa de Maduro y de sus cómplices.

Así, los pueblos del mundo han visto con asombro el discurso que el presidente de Brasil pronunció el 29 de mayo ante la cumbre de presidentes del continente sud americano por él convocada. Lula, con gran desparpajo dijo, refiriéndose a la difícil situación que vive Venezuela, que las denuncias de torturas, la existencia de centenares de presos políticos, la desmedida represión, la no libertad de expresión, el cierre continuo de los medios de comunicación, que todo era una narrativa inventada en las mentes de la derecha antipatria venezolana, ya que en Venezuela, la de Nicolas Maduro, según él, existe total práctica de los valores democráticos, rematando con vehemencia: esa acusaciones son simplemente mentiras y exageraciones para cerrar su emotivo discurso con broche de oro al afirmar que “la crisis político, socio económica y humanitaria de los últimos años en Venezuela responde a “una falsa narrativa, la cual afirma falsamente que [el Gobierno de Maduro] es antidemocrático y autoritario”.

Según el presidente, ex sindicalista y ex presidiario, acusado de ladronismo, (18 meses tras las rejas) las acusaciones y denuncias que se hacen sobre los niveles mínimos, casi inexistentes de libertad y del respeto por los derechos humanos es una gran mentira, ya que, según el presidente Lula, quien aprueba la invasión de Putin en Ucrania, la Venezuela de Maduro es una nación donde se respetan todos los parámetros de la sociedad democrática, casi idéntica a la soñada en el siglo V a.C por Clístenes, el padre de la democracia. Ah, casi me olvidaba de informarle al Sr. Lula, por si no lo sabe, que en Brasil se han refugiado como consecuencia del hambre y de la violencia desatada por su amigo Maduro para finales del año pasado 443.502 compatriotas venezolanos. Presidente, ¿ esta realidad es también una falsa narrativa inventada por la derecha reaccionaria ?

Pero fueron tan desmesuradas y podría agregar tan crueles esas afirmaciones de Lula para con un noble pueblo, como lo es el venezolano, que en mi memoria apareció ipso facto la palabra negacionismo y pasar así en automático a recordar las barbaridades que 78 años atrás se realizaron, entre otros campos de concentración, en el de Auschwitz- Birkenau. El negacionismo de unos extremistas consistió en desconocer el genocidio de los judíos y otros grupos étnicos durante la Segunda Guerra Mundial, atribuyéndolo a no más que a una vulgar conspiración y a eventuales y esporadicos casos de violencia. Absurdo y demencial es la única forma de conceptualizar este vil ataque de Lula a los derechos y de un pueblo de vivir en libertad.

Permítanme informarle al Sr. Lula, quien coincidencialmente también se hace llamar el presidente obrero, que tenemos en ese país, al cual usted califica de libre y democratico, 287 presos por razones políticas, “3.900 periodistas venezolanos se encuentran fuera del país y que en los últimos 20 años, 403 medios de comunicación independientes han cesado sus operaciones en Venezuela. Hay 285 emisoras de radio menos a nivel nacional, 87 periódicos han desaparecido, 19 canales de televisión de señal abierta ya no están al aire y 12 medios digitales no sobrevivieron al colapso de internet y de la situación económica del país, ademas de 10 periodistas con procesos judiciales, entre ellos Roland Carreño, asi como el abogado Javier Tarazona, ambos desde el primer dia de cautiverio, bajo tortura fisica y psicologica y a quienes despues de 2 años no les han fijado la primera audiencia de esos fantasiosos y macabros juicios. Menester es igualmente recordar que 21 dirigentes sindicales están presos sin juicio y 47 bajo régimen de presentación, más 3 desaparecidos desde hace una semana, cuando fueron secuestrados entre gallos y medianoche por unos encapuchados quienes dijeron ser agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ante la mirada horrorizada de sus compañeras y el llanto de sus menores hijos. Si, usted tiene razón presidente Lula, son solo cuentos que inventa la derecha.

Lula por su alias o da Silva por su nombre verdadero, usted no engaña a nadie. Usted apoya por razones para mi desconocidas y defiende sin un ápice de vergüenza con su odioso negacionismo a una vulgar banda de delincuentes que nos han robado los inmensos recursos que la naturaleza le regaló a Venezuela. Sr. Lula, para su información pero, un momento, ¿ seguro que no lo sabe ? Yo creo que sí, pero por si acaso no se ha enterado le propongo que lea la decisión de la Corte Penal Internacional hecha pública el día 27 de junio:

“La Sala Plena de la Corte Penal Internacional (CPI) autoriza la reanudación de la investigación por Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela cometidos por el régimen de Maduro. El párrafo 133 de la decisión reconoce las denuncias en el proceso de consulta consistente en 1.875 formularios recogidos por la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas que reúnen los testimonios de más de 8.000 víctimas de torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2014 en el marco de manifestaciones antigubernamentales y como parte de una política de persecución por motivos políticos. Ah si entiendo Sr. presidente, esta es otra maniobra de los odiados gringos que no soportan a Maduro, un verdadero y auténtico revolucionario.

Ante la inesperada defensa que hizo Lula en su discurso en la cumbre de los presidentes sudamericanos el 29 de mayo de la aberrante dictadura de Maduro, la mayoría de los mandatarios expresaron pública y privadamente su contrariedad ante tal irrespeto a la inteligencia de los allí presentes. El primero en manifestar su disgusto fue el presidente del Uruguay, Lacalle Pou quien dijo: “Esta reunión estuvo antecedida, no sé si de forma planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. “Yo me quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela como si fuese una narrativa”, dijo el presidente uruguayo frente a los otros mandatarios y se preguntó en voz alta “si hay tantos grupos en el mundo tratando de negociar para que la democracia sea plena en Venezuela y que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un solo dedo”.

Pero las inexactitudes y poco serias afirmaciones de Lula motivaron la reacción de otro presidente, el de la hermana República de Chile, Gabriel Boric, país este que le ha dado cobijo a más de 550.000 desplazados por el hambre y por la represión. Boric el socialista y militante comunista, pero quien ha dado muestras de comportarse como un verdadero demócrata, se levantó indignado afirmando que la situación de los derechos humanos en Venezuela no era una construcción narrativa”, como sostenía el presidente Lula, agregando, “Es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria”, agregó el mandatario chileno.

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 30 de junio del año 2023.

Concluyo proponiendoles distinguidos lectores, un video que le toca la fibra humana a cualquiera, confesando tener la esperanza que el presidente Lula lo vea.

¿Cambiariá Lula de opinión con respecto a lo que irrespetuosamente califica de vulgar narrativa ? Lo espero como ser humano que es. Duración del video: 3 min y 10 seg. https://www.youtube.com/watch?v=QY-Z72pObbg