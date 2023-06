Aliados de Trump y DeSantis impulsan ola de gastos en su carrera presidencial para 2024 (Video)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Dos grupos aliados con el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida Ron DeSantis han inyectado más de 30 millones de dólares en la carrera presidencial republicana de 2024, más de cinco veces el gasto de todos los grupos externos en el mismo punto de la campaña 2020, según un análisis de Reuters, en una señal de la intensa competencia entre los dos favoritos.

Por Voz de América

El grupo que respalda a Trump, conocido como MAGA Inc, ha gastado más de 23 millones de dólares este año, casi en su totalidad en anuncios que atacan a DeSantis, encontró el análisis de Reuters de las divulgaciones financieras preliminares a la Comisión Federal de Elecciones.

Never Back Down, el grupo externo que apoya a DeSantis, informó haber gastado más de 7 millones de dólares, pero eso no incluye todos sus gastos antes del lanzamiento oficial de su campaña en mayo. Las cifras compiladas por la firma de seguimiento de anuncios AdImpact apuntan a que Never Back Down ha gastado más de $ 15 millones.

Entre ellos, MAGA Inc y Never Back Down han dominado los más de $ 40 millones en gastos en la carrera presidencial informados hasta ahora por los grupos externos, conocidos como Super PAC, según el análisis de Reuters. Los grupos deben presentar divulgaciones más completas el próximo mes.

Los Súper PAC son un tipo especial de grupo de recaudación de fondos de EEUU que normalmente recibe mucho dinero de los estadounidenses más ricos como una forma de eludir los límites de contribución destinados a protegerse contra la corrupción. La exención está permitida siempre que los Súper PAC se mantengan independientes de la campaña que apoyan.

El gasto récord de este año por parte de grupos externos ha sido impulsado en parte por transferencias masivas de grupos políticos vinculados a los candidatos.

El grupo Save America de Trump, que creó antes de lanzar su campaña de 2024, transfirió $60 millones sobrantes de las elecciones intermedias de 2022 a MAGA Inc, según muestran las revelaciones de Save America.

Un grupo relacionado con el esfuerzo de reelección de DeSantis en la campaña para gobernador de Florida de 2022 transfirió más de $80 millones a Never Back Down, según los registros publicados en el sitio web de ese grupo.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.