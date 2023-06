Se desató un incendio en el icónico edificio Tiffany & Co. de la Quinta Avenida de Nueva York (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un incendio arrasó partes del recientemente renovado edificio Tiffany & Co. en la icónica Quinta Avenida de Manhattan, según el Daily Mail.

Por Semana

Las fotos de la tienda, que se encuentra justo al lado de la Torre Trump, muestran equipos de bomberos del FDNY que combaten el incendio que comenzó en una calle subterránea, según un portavoz del departamento de bomberos.

Se vio a los empleados siendo llevados al hospital en ambulancias. El incendio ocurrió alrededor de las nueve de la mañana, justo cuando el personal se preparaba para abrir la tienda a los clientes. Se cree que la fuente del siniestro es una bóveda eléctrica.

BREAKING: The famous Tiffany's store, which had just undergone a $500 million restoration, caught fire. There has been no information yet on what occurred or any injuries. pic.twitter.com/ouMJStpTLf

— Insider Corner (@insidercnews) June 29, 2023