¡Milagro en altamar! Cayó al agua desde el piso 10 de un crucero de lujo y vive para contarlo (VIDEOS)

Una mujer cayó por la borda desde la cubierta 10 de un crucero de Royal Caribbean el domingo y sobrevivió tras un dramático rescate de una hora de duración ante los aterrados pasajeros.

Por: Clarín

La pasajera anónima de 42 años del Mariner of the Seas se precipitó al agua a unas 27 millas náuticas al sur de Punta Cana sobre las 17:44 horas, según informó la Guardia Costera estadounidense en un comunicado.

Los tripulantes del crucero lanzaron un pequeño bote de rescate y pudieron localizarla en el océano y subirla a bordo de forma segura, según el comunicado.

La mujer, residente en Estados Unidos, resultó ilesa y no necesitó atención médica, aunque fue trasladada posteriormente al hospital para ser evaluada.

“El barco y la tripulación informaron inmediatamente del incidente a las autoridades locales y comenzaron a buscar a la huésped”, dijo Royal Caribbean en un comunicado a Fox35. “Afortunadamente, la huésped fue recuperada con éxito y fue llevada a bordo”.

They found her. Can’t believe and she is alive and well. People were out spotting and yelling that they saw her. Crew was on the spot in minutes pic.twitter.com/zRqqTL3rwc

— Matt Kuhn (@matthew_kuhn) June 25, 2023