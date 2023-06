Becky G rompe el silencio sobre el escándalo de infidelidad de Sebastian Lletget

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Becky G, quien está entre “Los 50 más bellos” de People en Español, habló en exclusiva sobre sus lecciones de vida. “Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo“, dice la estrella de raíces mexicanas.

Tras anunciar su compromiso con el futbolista argentino Sebastian Lletget en diciembre del 2022, la cantante se vio envuelta en un escándalo después de que su prometido fuera acusado de serle infiel y pidiera una disculpa pública a Becky G en marzo del 2023. La gran pregunta es si la cantante ha vuelto a la soltería o si le dará una segunda oportunidad al deportista, con quien vivió una historia de amor de seis años.

“El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”, dijo Becky G a People en Español, sin ahondar más sobre su relación actual con Lletget.

