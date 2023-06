El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 25 de junio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Si estás cansado, descansa, pero hazlo de verdad. No te exijas más de lo que puedes dar, no lo necesitas y tampoco te beneficia en nada o por lo menos no lo hace hoy. No tienes que tirarte en una cama sino quieres, con hacer algo que disfrutes bastará, un plan tipo tranquilo.

Tauro

Surgen nuevos compromisos que hacen que dejes de lado los que habías pautado para hoy. Para no quedar mal con nadie crea un plan para la siguiente semana o para cuando te sientas cómodo. El resto del día actúa con espontaneidad y se feliz con lo que venga.

Géminis

Recibes una noticia, que por pequeña que parezca cambiará el rumbo de los acontecimientos. Vas por buen camino, pero puede que no te hayas dado cuenta y es que estás tan concentrado en hacer todo tan perfecto que no te das cuenta de lo bien que lo haz hecho. Reconoce tus logros, pero sobretodo, disfrútalos.

Cáncer

Tienes ganas de hacer algo diferente y convences a pareja, familia o amigos cercanos de vivir un día intenso, lleno de actividades. Comienzan desde temprano, con un plan definido, pero dispuestos a dejarse llevar y permitir que la vida los sorprenda.

Leo

No permitas que el ruido mental te atormente. A veces piensas demasiado y te complicas la vida. Hoy es un día para vivir sin pesados equipajes que, a veces, sólo están en tu mente. No tienes que hacer grandes planes, de hecho estar en contacto con la naturaleza te conectará con la paz y la tranquilidad que necesitas.

Virgo

Hay mil cosas por hacer, y como eres muy organizado te da tiempo de cumplir con todo. A pesar de tener tanta energía no deberías incluir tantos “por hacer” en tu agenda. Se más flexible y dedícate un poco más de tiempo a ti mismo, y más aún si se trata de diversión.

Libra

Hoy es un día lleno de energía, ideal para poner las cosas adonde deben estar. Estás activo y no te quieres quedar en casa, así que sal, muévete y sobre todo propicia encuentros con personas que estén en tu misma vibración. Nada de gente negativa o egoísta que sólo hablen de ellos.

Escorpio

Lo que parecía un comentario inocente se convierte en una situación estresante e incluso, podrías sobredimensionar lo que sucede. Sin darte cuenta resurgen viejas heridas y ahora hay que volver a lidiar con ellas. Esta vez trata de soltarlas de forma definitiva.

Sagitario

Encuentras la llave que abre esas puertas que tanto has tratado en abrir, pero como todo en la vida, las cosas no suceden cuando quieres, lo hacen cuando tienen que suceder. Sin pensarlo dos veces dejas atrás tus miedos y esta vez no hay marcha atrás. Hay algo bueno en camino, aprovéchalo.

Capricornio

Necesitas poner un freno a una situación que se ha extendido por más tiempo del que merece. De no hacerlo podría escalar niveles difíciles de manejar. Es ahora o nunca, pero hazlo con amor y sin detenerte en detalles sin importancia.

Acuario

Te sientes más intenso que nunca, con deseos de conquistar al mundo, de hacer y deshacer. Aceptas todas las invitaciones y brillas adonde sea que llegues, sin esfuerzo, porque así eres tú. Llevas alegria adonde quiera que llegues y te conviertes en el centro de atención.

Piscis

Hoy podrías malinterpretar ciertas palabras o acciones de un ser querido y tomarlo como algo personal. No hagas drama ni prestes tanta atención a lo que carece de importancia. A veces, hay que dejar pasar. Es Domingo, relájate, no sólo sin hacer gran cosa, sino sin pensar demasiado.