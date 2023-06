Por qué el robot Victor 6000 es la última esperanza para localizar al submarino desaparecido

La Guardia Costera de Estados Unidos y la marina de Canadá han desplegado más aviones, barcos y drones para localizar al submarino Titan desaparecido el pasado domingo a unos 500 kilómetros de la isla de Terranova cuando se dirigiría al fondo del mar en busca de los restos del Titanic.

Por La Razón

Ninguno de los medios del operativo ha conseguido aportar información o indicios relevantes sobre el paradero del sumergible experimental que transporta a cinco pasajeros, entre ellos un ex oficial de la Armada francesa, dos paquistaníes, un inglés y un estadounidense propietario de OceanGate, la empresa que opera la pequeña nave. Ahora, todas las esperanzas están puestas en Victor 6000, un robot francés que acaba de llegar a la zona de búsqueda a bordo del buque Atalante.

Este robot submarino fue diseñado para explorar el fondo marino a una profundidad máxima de 6.000 metros. Se cree que el Titan desaparecido podría haber quedado enganchado a los restos del mítico trasatlántico. El Titanic descansa a una profundidad de 3.900 metros y sus restos están diseminados en un radio de cinco kilómetros cuadrados, en la conocida como “zona de medianoche”, un lugar especialmente frío y oscuro.

This is how you locate the Titan: From US Navy Ship Salvage Manual Vol. 4 Chapter 2. It's going to take time. CURV-21 should be enroute to Titanic site. pic.twitter.com/a5okfELaUz

— SubBrief (@SubBrief) June 21, 2023