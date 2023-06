El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de junio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No hay nada más desestabilizador que librar batallas con personas que están en guerra consigo mismas. ¿Crees que realmente vale tu tiempo y esfuerzo hacer que otros entren en razón o que piensen igual que tú? ¿Crees que necesitas salir de tu centro de paz para luchar por luchas que desde el inicio están perdidas? No, no lo vale ni lo valdrá.

Tauro

Quieres alcanzar una meta con todas las fuerzas de tu corazón, pero no ves posibilidades o por lo menos no las ves en este momento. No te desanimes, porque que no lo logres ahora no significa que no lo la vayas a hacer en el futuro, solo debes tener paciencia y esperar, y mientras tanto, enfócate en algo más. Todo tiene su tiempo.

Géminis

Y así, sin imaginarlo das en el clavo. Surge una idea que podría ayudarte a dar un giro de 180 grados. El cambio es significativo y hay mucho por hacer, organizar y aprender, porque si de algo estás seguro, es de que si vas a emprender un nuevo camino, lo tienes que hacer bien, así que ¿Qué esperas? Manos a la obra, que para luego es tarde.

Cáncer

Tus mejores aliados son tus amigos. Esa familia elegida que has atesorado a lo largo de tu vida. Hoy necesitarás más apoyo, que te escuchen e incluso, te den un abrazo. Poco importa si te entienden, porque ni siquiera necesitas un consejo, lo importante es desahogarte y sentirte amado, que te digan es voz alta: aquí estoy y sentir que esto también pasará.

Leo

Estás más que consciente de tus sentimientos y sabes que a veces te extralimitas. O los guardas muy dentro de ti o los expresas con tanta intensidad que hasta tú mismo te abrumas. Cálmate, eres libre de sentir, decir y hacer lo que quieras, pero hazlo basado en los límites de los demás, porque sólo así respetarán los tuyos.

Virgo

Activas un plan archivado en tu gaveta de “pendientes” y quieres ponerlo en práctica de inmediato, pero no estás completamente seguro. Tienes ruido interno en tu cabeza que te dice ¿y si lo haces después?. Olvídalo, no le prestes atención, no te dejes llevar por los miedos escondidos detrás de las dudas. Revisa tu plan, corrígelo, actualízalo y síguelo.

Libra

Exprésate con seguridad, busca nuevas formas de hacer las cosas y haz que otros se comprometan tal como lo haces tú, que se conviertan en esos aliados con los que puedas avanzar. A partir de hoy, te conviertes en más que un jefe, en un líder que motiva a ser seguido. Aprovecha Libra, este es tu momento.

Escorpio

Hoy puedes demostrar tus capacidades. Te sientes seguro de ti mismo y das el siguiente paso con la confianza de que lo harás cada vez mejor. La práctica hace el maestro y ahora sólo debes acumular experiencia y para lograrlo necesitas paciencia.

Sagitario

Hay tensión en el ambiente. Algunos asuntos no resueltos te alejan de personas que te importan y es que al parecer te dejas llevar por tu orgullo. Puede que ninguno está dispuesto a ceder, de hecho ni siquiera se esfuerzan por entender el punto de vista del otro. ¿Que esperas para trabajar en ese asunto?

Capricornio

Reconoce tus límites. Tal vez puedes tener la capacidad de hacer muchas cosas, pero debes reconocer que no puedes ni debes hacer todas a la vez. A partir de hoy establece prioridades, administra bien tu tiempo y crea un plan. Podrás con todo, pero sólo bajo la premisa de que cada cosa tiene su tiempo.

Acuario

Siempre habrán personas que quieran opinar sobre tu vida y al final pretendan disfrazar un comentario destructivo con una crítica, supuestamente “constructiva”. Tú, con educación, ponlos en su lugar. Nadie tiene derecho a decirte nada, claro, a menos que se lo pidas. Por otro lado, si lo hacen, tú decides hasta que punto te afecta.

Piscis

Rodéate de personas que te nutran. Que aporten ideas valiosas a tu trabajo o negocio, que no te hagan perder el tiempo y que en algún momento puedan, en caso de que lo necesites, ser un apoyo. Por cierto, esfuérzate en ser también un soporte para ellos, yo te doy, tu me das. Todos recibimos. ¿Qué te parece?