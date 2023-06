“Seguir en el PSG es mi única opción”, reafirmó Kylian Mbappé en medio de las polémicas

Posteado en: Deportes, Titulares

El atacante estrella del París Saint-Germain Kylian Mbappé reafirmó este jueves que “seguir en el club” de la capital francesa es su “única opción”, rechazando entrar en un pulso con la entidad ni incidir en su negativa a continuar allí después de que termine su contrato en junio de 2024.

“Ya he respondido. He dicho que mi objetivo es continuar, seguir en el club, es mi única opción. No creía que una carta pudiera matar u ofender a alguien”, afirmó el campeón mundial de 2018, en alusión al correo enviado el lunes a los dirigentes parisinos sobre su decisión de no activar la opción para un año suplementario en el PSG.

Mbappé compareció ante los medios en calidad de capitán de la selección de Francia, en la víspera de que el equipo se mida a Gibraltar dentro de la fase de clasificación para la Eurocopa-2024. El delantero fue preguntado por la reacción del PSG, que dijo estar ahora dispuesto a venderle en el mercado previo a la nueva temporada si persiste en su intención de no renovar más allá de 2024.

“No, no hay muchas cosas que me sorprendan”, respondió.

También negó haber salpicado a la concentración de Francia al enviar su carta a cuatro días de un partido internacional de los ‘Bleus’.

“Acepto todo, la gente puede hablar, criticar, lo comprendo. La gente no tiene todos los datos. Sé por qué hago lo que hago y por qué digo lo que digo. No hay problema con eso”, afirmó.

“Tengo una responsabilidad como capitán. No son unos ruidos lo que me harán escapar de esa responsabilidad. No está en mi temperamento escapar”, añadió.

Mbappé también fue preguntado por la reacción el miércoles de Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, que aseguró que iba a “intentar presionar” para que siguiera en el PSG.

“Él desea que yo siga en París y mi objetivo es seguir, así que estamos en lo mismo”, respondió.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, estimó que el futuro de Mbappé “no tiene impacto” en el equipo nacional.

“Él es el capitán del equipo. Como capitán será llevado muy frecuentemente a una conferencia de prensa, pero puede haber otros. Si ha venido (este jueves) es porque tenía ganas de venir y responder a vuestras preguntas. Está comprometido con el grupo para los dos partidos que tenemos, no está más tenso que de costumbre”, aseguró.

AFP