Paul McCartney publica las fotos que él mismo sacó de los comienzos de la beatlemanía

La obra retrata las presentaciones de la banda de Liverpool, en varias ciudades europeas y su llegada a los Estados Unidos.

Paul McCartney publica un libro con imágenes inéditas tomadas por el músico. Las fotos fueron encontradas hace tres años en uno de sus archivos. Este trabajo documenta el comienzo del éxito mundial de los Beatles entre finales de 1963 y 1964.

“1964: Eyes of the Storm (1964: Ojos de la tormenta)”, incluirá 275 fotografías realizadas con una cámara de 35mm en el periplo de su exbanda por seis ciudades, de Liverpool a Nueva York, correspondientes a la primera e histórica visita de la banda originaria de Liverpool.

? 1964: Eyes of the Storm ?

Photographs and Reflections by Paul McCartney

Out now!

Take a look inside #EyesOfTheStorm and find your copy here: https://t.co/CDhNTSvjez pic.twitter.com/yWbpbs9cFy

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) June 13, 2023