“Es mi hermano”: Presentador peruano pidió perdón por polémico despido y dice que no es primera vez que lo bota

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras varios días de polémica, el popular conductor de televisión Andrés Hurtado pidió que su productor esté a su lado en el escenario para rendirle un homenaje por el trabajo que realiza y agradecerle por soportarlo cada semana en el programa.

Por: Ojo.pe

El presentador explicó que guarda una gran amistad con José Malpartida, productor general de su programa. La aclaración llega luego de que el supuesto ‘despido’ de Malpartida se convirtiera en noticia internacional y causara de indignación en redes sociales.

“No solo es mi productor, es mi mejor amigo, mi hermano y una persona de confianza”, señaló Andrés Hurtado, quien luego agradeció a Telemundo por haberlo invitado a Estados Unidos.

El popular presentar de televisión pese a todo el escándalo provocado que lo llevó a discutir intensamente con un presentador de Telemundo, no reconoció su error y se defendió se sus críticos. “Nunca hice daño a nadie. Por eso, Dios me ayuda. Esto es un show. No es la primera vez que lo boto y me juego. He botado a todo el público”, explicó

Para leer más, pulse aquí.