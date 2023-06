Pablo Aure: Para los que no quieren votar porque hay máquinas o porque “dictadura no sale con votos”

Posteado en: Opinión

Me gustaría me dieran luces sobre lo que debemos hacer, les confieso me he anotado en todo…he marchado, he guarimbeado, he votado, me he abstenido, he pedido ayuda internacional militar, he invocado el TIAR, el principio R2P, he ido preso, me han perseguido, me he escondido, me han abierto juicios, me han prohibido la salida del estado Carabobo, me han anulado el pasaporte…he hecho de todo…

Siento que la gente está desanimada, que estamos solos en Venezuela, que nadie, que ningún país nos ayudará. He meditado mucho, y entiendo que debemos volver a buscar acercarnos a la gente, esa gente que está tan desilusionada como tú y como yo, esa misma gente que no quiere volver a salir a protestar ni a marchar como lo hacía antes.

Sé muy bien que estamos frente a un gobierno o, régimen como quieran llamarlo, conformado por criminales que con la sola expresión del voto NO SALDRÁN, de eso estoy demasiado claro, pero sigo esperanzado en construir un evento que provoque la presión ciudadana elevada por el desespero, que en definitiva sería la que produzca el desenlace…

No tenemos otra para acercarnos y organizarnos sino la de aprovechar cualquier evento político. No es normalizar el país, es montarnos en una ola de eventos para llevar el mensaje, no hacemos nada desalentando a la gente en no acudir a votar, porque no creemos en el CNE (yo no creo y nadie cree) el tema no es el CNE o las maquinitas, no importa que hagan las elecciones como quieran, a pesar de eso debemos alentar a la gente y darle insumos para hacer respetar lo que expresemos…las votaciones pueden ser el evento que provoque la presión que conduzca al desenlace.