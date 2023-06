Varios niños heridos por un ataque con cuchillo en un parque francés (Fotos y Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El ataque con cuchillo perpetrado este jueves en un parque cerca del lago de Annecy (este), en los Alpes franceses, dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro niños pequeños, indicó a la AFP una fuente próxima al caso.

La fuente, que revisó a la baja un primer balance de siete heridos, indicó que corren peligro las vida del adulto y dos menores. El agresor fue detenido por la policía y tenía documentos indicando que era un refugiado sirio, aunque su identidad no está confirmada al 100%, según otra fuente próxima al caso.

After stabbing several childeren at a playground in the City of Annecy, the Syrian immigrant is being arrested.

Just keep in mind, the globalist establishment in the Elysee and in Brussels are pushing this misery upon ordinary citizens who just want to live a peaceful life…. pic.twitter.com/kK30BfurPQ

— Richard (@ricwe123) June 8, 2023