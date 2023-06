Las cinco personas que Armando Benedetti menciona en sus audios

Posteado en: Destacados, Internacionales

Con frases como “todos nos vamos a la cárcel; yo hice cien reuniones; conseguí 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan, yo salgo y cuento todo lo que sé”.

Por eltiempo.com

Esas fueron las palabras del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien le acaba de dar un giro a la investigación por el escándalo de la niñera Marelbys Meza.

En audios revelados por la revista Semana el exembajador, que al momento de grabarlos seguía en el Gobierno, lanzó señalamientos en contra de la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia, algunos miembros del gobierno y contra el propio presidente Gustavo Petro.

En un tono vehemente, Benedetti amenaza con revelar información con relación como se habría financiado la campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro.

Asegura que él consiguió 15 mil millones de pesos; hizo reuniones y llevó al poder al actual mandatario.

En medio de sus declaraciones menciona a cinco personas clave dentro del Gobierno, y en su momento, en la campaña.

Laura Sarabia

A quien le envía los audios es Laura Sarabia, se trata de quien fue su mano derecha en su unidad de trabajo legislativo, cuando fue senador. Pero, en declaraciones a la Corte Benedetti ha dicho que incluso le manejaba su agenda y finanza, después pasó a la jefe de gabinete y funcionaria de confianza del presidente Petro.

Después, pasó a ser la jefa de gabinete y funcionaria de confianza del presidente Petro, puesto que ocupó hasta el pasado viernes.

En los audios se escucha a Benedetti decirle a Sarabia: “Era como tratando de enrostrarme ‘tú no vales verxx’, pero yo no entiendo tú de dónde sacas eso y no es una amenaza (…), no sé. Con tanta mierxx que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. (…) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una monxx la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas”

“No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la h.p verxx”

“Discúlpame, ¿pero yo qué he hecho? Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15 millones de barras, que pagara el tiempo de no sé que monxx, te lleve a ti, lleve al h.p de Prisa todo, hicimos cien reuniones…, no marica y la jefe de gabinete me recibe a las tres horas, como un culo, no”

Alfonso Prada y Roy Barreras

De ellos asegura que se robaron el Ministerio. Roy quien fue en clave en la campaña, también como presidente del Congreso y hoy como embajador en Reino Unido, y Alfonso Prada designado embajador de Colombia en Francia.

Prada, se desempeñó como ministro del Interior y portavoz oficial del gobierno de Gustavo Petro, desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 26 de abril de 2023.

“El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…) todo h.p, todo (…)”

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa monxx, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el h.p (proceso) 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de h.p de ustedes, es una respuesta a una h.p, no es chantaje todavía”.

El exministro Prada ya se pronunció frente a los audios de Benedetti. “Hemos denunciado en la Fiscalía las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones. Aquí pueden ver la denuncia radicada”, escribió Prada a través de cuenta de Twitter.

Verónica Álcocer

El nombre Verónica Alcocer, la primera dama de la República, no se escapó de las palabras del exembajador en la conversación que sostenía con Sarabia y le recuerda que llegó a ese puesto gracias a la esposa del Presidente.

“En lo único que tienes razón, pero tú cabecita chiquitica como tú eres chiquitica no entiende, es que es verdad, yo no tuve nada que ver, tú no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé, tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica, y ya sabes por qué”, se escucha en uno de los audios.

Luis Fernando Velasco

Otro de los funcionarios de Petro que sale mencionado en las grabaciones es el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Sobre este último, Benedetti le hace saber a Sarabia que el funcionario no estuvo de lleno en la campaña como lo estuvo él.

“Velasco no puso ni un peso, ni hizo una reunión, entonces, toca estar pendiente que el señor no se moleste, pero yo que me joda, como siempre, yo que me joda (…) Yo no entiendo cómo todo el mundo en Colombia dice que yo puedo prestarte a ti una asesoría verraca y tú eres la única que no”, se escucha en el audio.

“Quedamos que era la Cancillería o el Ministerio del Interior, los dos te los firmo, pero yo sé que te puede ayudar más a ti el Ministerio del Interior, haciendo equipo sacamos todo… O sea, cuántos meses necesitas tú para (…) saber que Velasco no te va a ayudar con la tarea y que vas a perder las elecciones (…). Ya qué importa molestar a Velasco, ya sabes que Velasco no te va a servir porque ya todo el mundo te lo dijo”.

Departamento de Justicia y la Dea

La política exterior fue otro de los temas que tocó Benedetti. En los audios se puede escuchar cuando el embajador le asegura a Sarabia que no teme al Departamento de Estado y la DEA.

“Tengo excelentes relaciones con el Departamento de Estado. Excelentes son excelentes, pero de eso no te puedo contar. Pero no es que me vaya así de espía, ni nada de eso, sino (…) bueno después te cuento (…) y con la DEA también”, se oye en las grabaciones.