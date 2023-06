Audios de Armando Benedetti: frases más polémicas y que generan más dudas: “Nos hundimos todos”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un nuevo capítulo en la disputa entre Armando Benedetti y Laura Sarabia se destapó en la noche de este domingo 4 de junio. En unos audios, el exembajador en Venezuela le hace a la exjefe de Gabinete del gobierno Petro una serie de graves reclamos, entre los cuales están el trato que, según él, recibió de parte de ella y del primer mandatario, además se refiere al origen de fondos para la campaña presidencial del 2022.

Por eltiempo.com

Aunque posteriormente, Benedetti dijo que los audios revelados por la revista Semana fueron manipulados. “Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte”, dijo el exembajador.

Por su parte, el presidente Petro dijo que “nadie del gabinete del gobierno ha ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”.

Estas fueron las frases más polémicas en el audio de Armando Benedetti

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (…) yo hice 100 reuniones (…) 15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares), es más, si no es por mí no ganan (las elecciones)”.

“Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos”.

“Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

“Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos. Nos hundimos todos, nos vamos presos”.

“Tú lo que eres es una vieja eficiente y eras eficiente con las cosas que a mí se ocurrían, nada más. Y ahora como a mí no se me ocurre nada estás siendo eficiente para un c*, para acabar con el Gobierno. (…) ¿Por qué no dices que tú no querías que nos fuéramos donde Petro?”.

“Tú no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé. Tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica (Alcocer). Ya sabes por qué”.

“El Presidente sale como un loco ayer y juega con una vaina de víctima y tal para una vaina de política de cuatro niñitos. Hoy queda claro que no es así. Entonces sale la Aeronáutica, como si fuera de otro gobierno, de otro país, jodiendo al Presidente. (…) El man salió como un loco, se equivocó y el inteligente ahora es Federico Gutiérrez”.

“El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…) todo hijueputa, todo (…)”.