Armando Benedetti aseguró no tener información de la vida privada de Gustavo Petro

Armando Benedetti, protagonista de la crisis que afectó el primer anillo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, negó que tras su salida de la embajada de Venezuela vaya a hacer explosivas revelaciones de la vida privada del mandatario o de la financiación de la campaña. Sin embargo, en entrevista con Cambio, afirmó que si bien el jefe del Estado “lo hace bien” en la actualidad “no hay buen gobierno”.

Por: El Tiempo

“A ver, yo tengo no muchísima, sino toda la información de lo que pasó en la campaña. Por lo cual puedo decir que no hay nada irregular y al mismo tiempo que yo no haría nada parecido a lo que dicen. Pero sí digo que de 100 llamadas que recibo, 99 son porque creen que yo tengo información de la financiación o de la vida privada del presidente. Y no es así. Eso es un mito, una leyenda. Hoy la gente cree más que yo tengo algo sobre Petro que en la existencia de Dios” dijo Benedetti en una entrevista publicada este domingo en Cambio.

En la charla, Cambio le preguntó: ¿Cómo fue esa última reunión con el presidente en la madrugada de este viernes?

“Obviamente no puedo dar muchos detalles. Sería traicionar la confianza del presidente. Pero sí puedo decir que fue tensa. Es obvio que el presidente no creyó en algunos argumentos míos, o no los entendió. Que tomó partido y de alguna manera fue decepcionante para la persona que, sin lugar a dudas, más trabajó en toda su campaña. Si usted revisa, supuestamente a mí me botan por conspirador cuando queda claro que eso no fue así. Entonces la decepción y el dolor son grandes”, respondió.

