Sexy catirota venezolana roba suspiros y enloquece las redes por llenarle el tanque a los chilenos (VIDEO)

En un verdadero fenómeno en TikTok se transformó la joven venezolana que trabaja en una bomba de gasolina de la capital de Chile, luego de superar los 3 millones y medio de likes, por un video donde aparece bailando junto a su tradicional uniforme Copec.

Por: La Hora

La rubia ya suma más de 230 mil seguidores, quienes han debatido sobre el contenido que expone en sus redes sociales.

Los críticos apuntaron a que la venezolana denigra el trabajo de bombera, algo que la llanera desmintió de plano.

Bombera se defiende de críticas

“Hay una cosita que yo quiero aclarar. Yo jamás he dicho que es un trabajo indigno o que me desvalorice como persona, simplemente he dicho que tengo un buen trabajo, pero no era lo que yo quería; simplemente fue lo que me tocó vivir por X circunstancias”, dijo Elizabeth en uno de sus videos.

