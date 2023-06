Revelan que Karim Benzema anunciará su salida el Real Madrid (Detalles)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El delantero francés Karim Benzema anunciará que dejará el Real Madrid tras 14 años en el club, así lo ha revelado el reconocido periodista galo Julien Laurens, cercano al jugador.

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Laurens informó que “Karim Benzema ha decidido dejar el Real Madrid tras 14 años y 25 títulos, incluidas 5 Champions”.

Asimismo, agregó que “su legado es inmenso. Una persona increíble y un jugador increíble. Uno de los mejores de todos los tiempos”.

Karim Benzema has decided to leave Real Madrid after 14 years and 25 trophies including 5 Champions Leagues. His legacy is immense. An incredible person and an incredible player. One of the greatest ever. @ESPNFC

— Julien Laurens (@LaurensJulien) June 1, 2023