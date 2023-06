Bruce Springsteen sufrió una aparatosa caída en el escenario durante un concierto en Ámsterdam

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante de 73 años ofrecía un espectáculo durante su gira por Europa cuando de repente se desplomó.

Por infobae.com

Bruce Springsteen continúa deleitando a su público en diferentes partes del mundo, en esta oportunidad el turno le correspondió a Ámsterdam. The Boss como es conocido el hombre de 73 años, originario de Estados Unidos, se encontraba ofreciendo un espectáculo sin precedentes, cuando de repente se desplomó en el escenario preocupando a los miles de asistentes.

La caída de Springsteen generó tanta preocupación, que las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, mientras el estadounidense interpretaba la canción Ghosts. La canción era interpretada mientras el artista subía los escalones para hacer su aparición en el escenario, cuando de repente tropezó con su guitarra.

El estadounidense tropezó con su guitarra y terminó en el piso por unos minutos, luego se levantó y saludó a sus fanáticos. REUTERS/Albert Gea/File Photo

A pesar de que la caída pudo haber provocado algunos inconvenientes en su salud, el cantante permaneció por unos minutos acostado mientras recobraba la conciencia, se levantó como si nada intentó eliminar la tensión del momento y gritó en el micrófono: “Buenas noches a todos”, mientras sus músicos continuaban tocando los instrumentos al fondo del escenario.

?? | Bruce Springsteen tropieza en el escenario y…? pic.twitter.com/Wdt4K4X01h — ? ? Espíritu Templario News ? ? (@NonNobis10) May 29, 2023

El incidente que no pasó a mayores, hizo que quienes estaban expectantes a su espectáculo musical reaccionaran rápidamente en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Cabe destacar que el show musical que ofreció Springsteen duró más de dos horas y estuvo compuesto por 29 temas entre las que destacaron Letter to you, Last man standing, Because the night, entre otras.

La aparatosa caída de Springsteen no tuvo consecuencias, por lo que después de ser revisado por personal médico, se concluyó que la gira por Europa puede continuar con total normalidad. Las audiencias de Francia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Alemania y Noruega podrán ver al cantante moverse por el escenario interpretando sus mejores éxitos.

La gira que finaliza el 23 de julio con una presentación en Alemania, llevará a que Bruce Springsteen aterrice en EEUU a comienzos de agosto, tendrá al norteamericano recorriendo buena parte de su país, para cerrar con un show sin precedentes en el Chase Center de San Francisco en diciembre, antes de dar inicio a las festividades navideñas.