Carlos Vives rompe el silencio sobre el like en la foto de Gerard Piqué junto a Clara Chía Martí

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hace algunos días Gerard Piqué compartió en la red social de la camarita una nueva foto junto a su pareja sentimental, Clara Chía Martí, la imagen en cuestión de segundos se viralizó en las distintas plataformas, al tiempo que no escribió ningún mensaje, pero le puso un corazón color naranja.

Por Diario NY

Para muchos no es ningún secreto que el cantante Carlos Vives y Shakira son muy buenos amigos desde hace mucho tiempo. Recordemos que tienen un tema que se convirtió en un gran éxito mundial que se llama ‘La Bicicleta’, aunque todo dio un gran giro cuando en la postal del exfutbolista el colombiano reaccionó con un ‘Me gusta’.

Rápidamente, le tomaron una captura y el nombre del cantautor se volvió tendencia en poco tiempo, debido a que los fanáticos de la madre de Milan y Sasha consideraron el hecho como una completa “traición” hacia ella, y una de las cosas que más mencionaron era que le quitara ‘La bicicleta’, haciendo referencia al tema musical que tienen juntos.

Vives, este fin de semana estuvo de visita en Perú y en el programa ‘América Hoy’ lo entrevistaron para conocer más de su vida laboral y personal, al tiempo que la reportera vio la oportunidad de consultarle por lo ocurrido con la foto que posteó Piqué.

El amigo de Shakira explicó que no cuenta con el tiempo suficiente para estar revisando las redes sociales, así fue como dijo que cuenta con personas calificadas para que revisen sus perfiles y por obvias razones y sin darse cuenta se les escapó un ‘like’ que terminó en polémica.

“No, no, no. Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Alguien que maneja mis cosas, que tiene que revisar las cosas por ahí, pin, me metió en un lío (…). Yo digo cosas, canto y tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un like con Shakira y… eso es increíble. Lástima, eso es lo que hay”, dijo en el programa peruano.

Leer más en Diario NY