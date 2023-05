Un hombre se estrelló contra Downing Street, la residencia del primer ministro en Londres (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un hombre fue detenido el jueves tras colisionar un coche contra las vallas de acceso a Downing Street, la residencia del primer ministro británico, en el centro de Londres, indicó la policía.

“Alrededor de las 16H20 (15H20 GMT), un coche chocó contra las rejas de Downing Street en Whitehall”, la avenida en donde desemboca Downing Street.

“Policías armados detuvieron a un hombre en el lugar, sospechoso de daños criminales y conducción peligrosa”, indicó la policía en un comunicado.

“No se ha registrado ningún herido. Hay investigaciones en curso para determinar lo que pasó”, añadió la policía londinense.

Imágenes de televisión muestran un vehículo blanco, con el maletero y las puertas abiertas, contra las rejas. La policía acordonó el lugar.

Estas vallas que cierran el acceso a la famosa calle de Downing Street fueron instaladas en 1989 por razones de seguridad. Antes, el público podía acercarse a pie hasta la célebre puerta negra de la residencia oficial del primer ministro británico.

AFP

