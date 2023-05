Soldados rusos presos, obligados a ver un documental sobre sus crímenes de guerra en Ucrania (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

A los soldados rusos capturados en Ucrania se les ha mostrado un documental que muestra algunas de las atrocidades cometidas por su lado durante la invasión

Un video publicado por el Defensor de los Derechos Humanos de Ucrania muestra a los prisioneros de guerra con la cabeza rapada absortos mientras se reproduce la película en una pequeña pantalla frente a ellos.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Escenas que muestran el asesinato de niños y padres, el tiroteo de civiles y el bombardeo de edificios residenciales se incluyen en el documental de 29 minutos, que se titula “Absolute Evil”.

Los subtítulos de la película afirman que las imágenes fueron tomadas por los propios rusos y luego subidas a las redes sociales .

El Defensor del Pueblo, Dmytro Lubinets, informó que “al ejército ruso se le mostró el documental Absolute Evil sobre sus propios crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Lo que hay en la cabeza de estas personas, no se sabe; lo que hay en los ojos, míralo por ti mismo.vEspero que después de verlo, se den cuenta de quién es el mal absoluto en este mundo”.

Se muestra a varios de los prisioneros inclinados hacia adelante en sus asientos y mirando atentamente, con expresiones sombrías en sus rostros.

El documental comienza con el asesinato del prisionero de guerra Oleksandr Matsievskyi , quien fumaba un cigarrillo y decía “Slava Ukraini” (gloria a Ucrania) antes de su ejecución en diciembre del año pasado.

Un video que mostraba su muerte se difundió ampliamente en marzo, y su desafío llevó al presidente Volodymyr Zelensky a otorgarle póstumamente el mayor honor del país: el Héroe de Ucrania.

Otros momentos de la película destacan el caso de Liza Dmitrieva, una niña de cuatro años que murió en un ataque ruso el pasado mes de julio que también hirió gravemente a su madre Irina.

Dirigida por el periodista nacido en Kharkiv Andriy Tsaplienko, Absolute Evil toma su nombre de un comentario atribuido a un sacerdote en el entierro de una víctima. Se le cita diciendo: “El mal absoluto será derrotado”.

Captured russian soldiers were shown the documentary film "Absolute Evil" about the terrible war crimes of the russian invaders

Without cuts and retouching: executions of Ukrainian civilians, executions of prisoners, bombing of residential high-rise buildings, torture of… pic.twitter.com/g7g0i7uzah

— ? Albina Fella ? ???????????????? (@albafella1) May 21, 2023