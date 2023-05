Orlando Vitto: Jeanine Añez, presa política indefensa

Posteado en: Opinión

Jeanine Añez Ex-Senadora y abogada asumió legalmente la presidencia interina de Bolivia, también legalmente realizó su trabajo como presidenta de transición, y cumpliendo con la ley entregó la presidencia al ganador Luis Arce, no hubo delito en su gestión todo fue apegado a la ley. Sus derechos están siendo violados, por el vengador Evo Morales y su camarilla de seudo comunistas, que se mantienen en el poder. En un juicio exprés en un sistema judicial muy cuestionado fue sentenciada a 10 años de cárcel, por delitos infundados. Es una presa política indefensa vejada y humillada que no tiene voz para defenderse, sus derechos están siendo vulnerados y lamentablemente el mundo diplomático democrático no hacen nada ante su desesperante situación. Solo su hija está librando una batalla sin éxito para lograr su liberación.

La libertad es uno de los derechos humanos mas sagrados que el creador nos dio, siempre y cuando podamos hablar y escribir en favor de los presos políticos que no tienen voz ellos y sus familiares nos lo agradecerán, y lo necesitan con urgencia. Los regímenes autoritarios usan esta nefasta practica para mantenerse en el poder con base al miedo que infunden en la población, como la ex Presidenta Jeanine Añez hay muchos presos políticos que están tras las rejas que no tienen voz y por los cuales hay que escribir en su nombre para narrar sus terribles experiencias de tortura vejaciones y humillaciones.

Los hay en Cuba, en Nicaragua, en Rusia, y por supuesto en Venezuela. En Cuba según los medios informados hay mas de 1.000 presos políticos, en Nicaragua lo están destacados políticos de oposición también el valiente OBISPO ROLANDO ALVAREZ cuya dignidad y valentía hay que destacar y dos sacerdotes más están presos en celdas de alta seguridad.

En Rusia el emblemático ALEXEI NAVALDY abogado y destacado político principal opositor de Putin es un preso político sin haber cometido ningún delito, solo el de ser critico opositor del gobierno de Putin su vida corre peligro saldrá de la cárcel cuando caiga Putin.

El caso venezolano el que más nos afecta, según el foro penal hay más de 270 presos políticos. Allí hay torturas desde tablazos por los glúteos a jóvenes estudiantes muchachos que todos vimos en videos dolorosos, y repugnantes que más temprano que tarde estos torturadores lo van pagar, sometimiento a celdas infrahumanas y otras torturas que no parecen creíbles entre venezolanos que haya tanta maldad entre compatriotas; todo comienza en Cuba y todo pasa por Cuba pero ya Fidel Castro se murió y eso no va a ser eterno ni lo de Venezuela tampoco, vendrán muy pronto nuevos aires de democracia y libertad.

IGBERT MARIN CHAPARRO teniente coronel del ejército es un preso político venezolano con una hoja de vida impresionante, como primer brigadier y alférez mayor en su promoción y además con posgrados en la Unefa especialidad en gerencia publica, también en derecho y política internacional de la UCV , docente universitario en la preparación de oficiales de comando, también docente de posgrado en la UCV, se le considera con ascendencia dentro de las fuerzas armadas por su rango y calificaciones, la preparación intelectual de este joven militar debe ser un ejemplo para las nuevas generaciones de militares, sentenciado a siete años de prisión, por transmitir a su superior el clamor de sus subalternos de mejores condiciones de vida mejor dotación; Igbert Marín Chaparro un maracayero un militar Venezolano de lujo. también los hay como Javier Tarazona, Ronald Carreño y 270 presos políticos más, militares y civiles que hay que abogar por ellos.

FORO PENAL VENEZOLANO RECONOCIMIENTO MERECIDO.

Esta organización civil desde hace mas de 15 años en forma gratuita ha venido actuando, defendiendo, llevando a cabo una actividad valiosísima en defensa de los derechos humanos sobre todo en los privados de libertad nos tiene actualizados de los presos políticos en Venezuela.

Un reconocimiento muy especial a sus promotores los colegas abogados ALFREDO ROMERO, GONZALO HIMIOB Y RABINO TERAN. Presidente vicepresidente y director como también a todos los directores de las regiones del foro penal venezolano.

Miami mayo 20 del 2.023.