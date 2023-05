Se robó un camión de bomberos en Miami y fue detenido tras una hora de persecución (Videos)

El robo de un camión de bomberos desató una persecución policial de película por autopistas del sureste de Florida (EE.UU.), con choque con un auto patrulla incluido y la detención del ladrón como final, informaron este viernes los canales televisivos de Miami.

Aljenard Lekambrick, de 31 años, fue detenido el jueves por la noche después de haber sido perseguido durante más de una hora por varios coches de policía.

“El camión fue detenido en el condado Palm Beach en la autopista de peaje y la milla 86, donde los agentes de la BSO detuvieron al sujeto sin incidentes“, dijo el portavoz de la Policía de Miami-Dade, el detective Argemis Colome.

#MobileMike #ThisIsNotAGoodIdea Authorities have taken a man into custody following a wild chain of events involving a stolen Miami-Dade Fire Rescue truck and a cross-county police pursuit along Interstate 95 and the Florida Turnpike that came to an end near Boynton… pic.twitter.com/cPcHTGcXT6

— Mobile Mike (@MOBILEMIKE_) May 19, 2023