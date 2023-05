Con Messi, Di María, Benzema y Luka Modric: las 15 figuras del fútbol que terminan su contrato a fin de temporada

Posteado en: Deportes, Titulares

Muchos futbolistas finalizan sus vínculos el 30 de junio próximo y, de a poco, empiezan a moverse algunas fichas en lo que promete ser un mercado movido.

Por infobae.com

El próximo mercado de pases asomará como el más atractivo de los últimos años con nombres de la talla de Lionel Messi y Ángel Di María, quienes finalizarán sus contratos con el París Saint-Germain (PSG) y la Juventus, pero estos casos son solo una pequeña porción de los que abundan en el fútbol europeo. Real Madrid, Barcelona, Liverpool y Manchester City podrían perder distintas piezas claves en la conformación de sus planteles. Y, a menos de dos meses del final de la temporada, ya empiezan a escucharse posibles rumbos en una ventana que asoma con muchas modificaciones.

El 30 de junio próximo es la fecha indicada para el término de muchos vínculos con el ocazo de un curso que se cierra y otro que se abre. Milan Skriniar es uno de los ejemplos más claros de lo que sucederá en el Viejo Continente, ya que el defensor finalista de la UEFA Champions League con el Inter, terminará su unión a mitad de año, pero ya tiene todo acordado para arribar al PSG con el pase en su poder. Su presencia está rápidamente descartada por este detalle en una nómina nutrida por 15 jugadores de alto calibre y mucho potencial.

DAVID DE GEA

David De Gea tuvo un pasado en el Atlético de Madrid

El futbolista del Manchester United es el arquero más importante de la lista en culminar su contrato con los Diablos Rojos en las próximas semanas. Su entrenador, Erik ten Hag, se ha mostrado receptivo a su renovación, pero sus constantes errores en circunstancias decisivas, como su blooper en los cuartos de final de la UEFA Europa League ante Sevilla, marcaron a fuego la carrera del español bajo los tres palos de la institución. La información que arrojan distintos medios de Inglaterra apuntan a una negociación con una rebaja salarial sustancial. En medio de estas tratativas, Aston Villa buscaría desprenderse de Emiliano Dibu Martínez y el arquero campeón del mundo estaría bajo la órbita del DT neerlandés.

STEFAN DE VRIJ

Stefan de Vrij tiene las horas contadas en el Inter de Milán (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El ex hombre de Feyenoord y Lazio es uno de los caudillos del Inter de Milán que jugará la próxima final de la Liga de Campeones. Con más de 30 encuentros en la 2022/23, el zaguero central de 31 años viene de haber sido convocado para el Mundial de Qatar con los Países Bajos y, aunque no tuvo minutos, demostró en Italia que su vigencia permanece intacta. A pesar de que mantiene conversaciones para su renovación, su representante ya le comunicó que Real Madrid y Atlético de Madrid están en su radar y la posibilidad de tener su primera experiencia en España podría ser un detalle nada menor en concretar o no su continuidad en el Nerazzurro.

SERGIO RAMOS

Sergio Ramos sufrió las lesiones en su primera temporada en el PSG

El experimentado defensor de 37 años llegó al PSG en 2021, luego de una larga estadía en el Real Madrid desde 2005. En su primera temporada, sus constantes lesiones minaron su recorrido en el vigente campeón de la Ligue 1i y en el actual curso recuperó su continuidad con un total superior a los 40 partidos disputados. Aún no hay precisiones sobre su futuro próximo. Se baraja la posibilidad de continuar por un año más en la entidad francesa, pero las negociaciones no han llegado a buen puerto hasta ahora.

MATS HUMMELS

Mats Hummels dejó un sello en el Borussia Dortmund donde celebró siete títulos (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

El campeón del mundo con la selección de Alemania en 2024 surgió futbolísticamente en el Bayern Múnich, pero eso no le impidió hacer historia en el clásico rival. El defensor de 34 años alcanzó recientemente las 200 victorias con el Borussia Dortmund, donde ganó siete títulos y es un ídolo de la afición. El director deportivo de la entidad, Sebastian Kehl, manifestó sus intenciones de extender el contrato, pero no hay certezas con lo que sucederá en el corto plazo.

ADRIEN RABIOT

El francés Adrien Rabiot integró la delegación subcampeona del mundo en Qatar 2022 pero su futuro en Juventus no está confirmado (REUTERS/Pedro Nunes)

El futbolista francés de 28 años integró la delegación subcampeona del mundo en Qatar 2022, pero su futuro en Juventus sería cosa juzgada. A pesar de su rol preponderante en el semifinalista de la UEFA Europa League, la Vecchia Signora no tiene en vistas su continuidad y el Manchester United lo tiene como una opción latente para reforzar la mitad de la cancha en lo que podría ser su primera experiencia profesional en la Premier League, después de haber jugado en las inferiores del rival de la ciudad: Manchester City.

LUKA MODRIC

Luka Modric manifestó en reiteradas oportunidades que desea continuar en el Real Madrid (Reuters/Jason Cairnduff)

Pasan los años y el croata sigue jugando en el Real Madrid. Con cinco trofeos de la UEFA Champions League en la Casa Blanca, el volante buscó esta temporada ampliar sus vitrinas para llegar al hexacampeonato en el torneo más importante de Europa y muchas versiones se han tejido sobre su continuidad. A los 37 años, su porvenir no está claro, pero ha manifestado en varias oportunidades sus intenciones de seguir en la institución. Un hombre con esas pinceladas de talento no escasean en el mercado y varios equipos podrían agolparse para lograr su contratación. “Quiero seguir si lo merezco, no porque alguien me regala algo”, declaró en febrero pasado ante la posibilidad de quedarse.

ILKAY GÜNDOGAN

Gündogan es una de las figuras del Manchester City

El volante alemán es uno de los diamantes en bruto que habrá a disposición en junio próximo. Más allá de sus 9 goles y 7 asistencias en más de 40 duelos, su influencia en el Manchester City es crucial en la presión para recuperar la pelota, como así también en la generación de juego y la presencia ofensiva que aporta en la delantera conformada por Erling Haaland como principal referencia de ataque. El diario español Sport aseguró que Barcelona tiene un acuerdo “verbal” con el mediocampista para sellar un contrato por 3 años. Esta partida se daría porque la oferta de renovación con los Ciudadanos es solamente por un año, cuando tendrá 33 abriles. Las negociaciones darían cuenta de una marcha confirmada, aunque Pep Guardiola permanece ilusionado de seguir contando con su gran estandarte: “Nadie sabe qué pasará, quizás se queda. Ojalá”.

SERGIO BUSQUETS

Sergio Busquets hizo oficial su alejamiento del Barcelona tras más de 15 años (REUTERS/Albert Gea)

“Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada en el Barça”. Tras más de 15 años en el Blaugrana, el volante hizo oficial su alejamiento en la antesala a ser campeón de la Liga. Campeón del mundo con España, Busi ya tendría decidido empezar sus últimos años de carrera (tiene 34) en Arabia Saudita, ya que Mundo Deportivo reveló que su representante viajó a Riad para escuchar las ofertas del Al-Hilal, Al-Shabab y Al-Nassr, donde podría ser compañero de Cristiano Ronaldo.

N’GOLO KANTÉ

Una serie de lesiones puso bajo la lupa la continidad de N’Golo Kante en Chelsea (Reuters/Peter Cziborra)

Una lesión en uno de sus isquiotibiales le quitó continuidad en el Chelsea y, en su regreso, no está gozando de una continuidad sostenida. Acumula un puñado de minutos en menos de una decena de cruces y, en los últimos días, volvió a sufrir una molestia que lo podría dejar al margen de lo que resta de la temporada. Su permanencia en Londres ha sido tema de debate y la falta de resoluciones instala una nube de incertidumbre en su futuro. Tiempo atrás, Barcelona y Atlético de Madrid ya han sido dos de sus pretendientes más duros.

YOURI TIELEMANS

Leicester perderá a un jugador notable como Youri Tielemans (Reuters/Andrew Boyers)

Leicester pagó 45 millones de euros al Mónaco por el jugador belga, pero las mieles del éxito quedaron muy detrás para los Foxes. Sin herramientas para seducirlo, la entidad que pelea el descenso perderá un jugador notable, ya que se ha hecho público su nula intención a extender su estadía en el club, que está a un paso de caer al Championship. Con solo 26 años, su potencial de reventa y su techo de crecimiento aún está en ciernes y el Arsenal ya ha preguntado por él.

LIONEL MESSI

Messi, cada vez más lejos del PSG

La imposibilidad de renovar con el Barcelona lo eyectó del club que lo vio nacer y, dos años más tarde, vuelve a estar en el radar culé. El mejor jugador del mundo nunca encontró su lugar en el París Saint-Germain, ya que en la primera temporada sufrió la adaptación a una liga desconocida y, en el actual curso, sufrió la endeblez defensiva que destruyó el sueño de la Liga de Campeones en octavos de final. Además, la sanción por su viaje sin autorización a Arabia Saudita dejó una tensa calma en el aire con la cúpula dirigencial y confirmó que no continuará en la capital de Francia. Su vuelta a España, su posible desembarco en el Inter Miami de la MLS o el Al-Hilal de Arabia Saudita y el sueño de Newell’s permanecen en veremos hasta que la Pulga decida cuál será su futuro.

ÁNGEL DI MARÍA

Ángel Di María ha sido un jugador “prescindible” por la Juventus que afronta problemas financieros

Con 8 goles en 36 compromisos de la temporada, Fideo ha ido de menor a mayor en la Juventus. Luego de haber llegado en 2022 con el pase en su poder desde PSG, el argentino pasó de “prescindible” a conformar una de las piezas clave que jugó las semifinales de la Europa League. A diferencia de Rabiot, la dirigencia comenzó a evaluar en las últimas semanas la posibilidad de una extensión de su vínculo, pero el posible descuento de puntos en la Serie A y, con ello, la clasificación en riesgo a la próxima Champions hacen dudar sobre sus próximos pasos. En este sentido, Rosario Central espera por el regreso de su hijo pródigo, pero se desconoce si será a sus 35 años.

KARIM BENZEMA

Karim Benzema conformó un tridente temible con Vinicius Jr. y Rodrygo

Es uno de los nombres que más sorprende en esta nómina. Si algo no tiene que dar Benzema, son credenciales. Desde 2009 en Real Madrid, el goleador francés es sinónimo de calidad dentro de una cancha y sus actuaciones han sido claves para levantar 5 veces la competición más importante a nivel clubes de la UEFA. El periódico español AS afirmó de un posible acuerdo con Florentino Pérez, presidente de la escuadra, pero el ganador del Balón de Oro 2022 no confirmó nada sobre su continuidad en Madrid. Vale destacar es el goleador del equipo en la presente liga española.

ROBERTO FIRMINO

Firmino emigrará del Liverpool en busca de revancha y así poder retornar a su mejor nivel (REUTERS/Russell Cheyne)

El delantero brasileño de 31 años llegó al Liverpool en 2015 y su final estaría cerca después de ocho temporadas. Sin acuerdo con la dirigencia, el punta continúa buscando cuál será su próximo equipo y, después de quedarse afuera de la nómina para el Mundial de Qatar con Brasil, volvió a recibir otra negativa, ya que se ofreció al Barcelona, pero el Blaugrana rechazó su incorporación.

MARCO ASENSIO

Aston Villa mostró interés por Marco Asensio que sufrirá la renovación en el Real Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

Nunca se consolidó dentro de la formación titular, pero el futbolista de 27 años siempre fue una rueda permanente de recambio en el Real Madrid. Con más de 1800 minutos en 47 duelos del presente curso, los próximos pasos de Asensio son una duda absoluta. Aston Villa ha mostrado interés para llevarlo a la Premier League y el Merengue nunca descartó su renovación, pero no hay mayores precisiones sobre cuál será la decisión final del protagonista, quien llegó a lucir la camiseta de la selección española en los últimos dos Mundiales.