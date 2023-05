Se detuvó ayudar a una tortuga en una concurrida carretera de Florida y provocó un choque multiple (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un conductor provocó un accidente de varios vehículos después de detenerse en una concurrida carretera de Florida para ayudar a una tortuga a cruzar la calle, según muestran las imágenes de la cámara del tablero publicadas por la policía.

Por NY Post

Traducción libre de lapatilla.com

El accidente, que incluyó un camión, ocurrió el martes en la US-331 en el condado de Walton, según la Oficina del Sheriff del condado de Walton .

“Todos podemos hacerlo mejor para proteger la vida silvestre y los habitantes naturales de nuestro gran estado”, comentó la oficina del alguacil en un comunicado. “Preferiblemente no en el medio de la carretera”.

La oficina del alguacil publicó imágenes de la cámara del tablero de un camión involucrado en un accidente, que muestra el momento en que el conductor no pudo frenar a tiempo cuando se acercó a varios autos que estaban detenidos más adelante.

Un automóvil gris corta el paso del camión mientras trata de evitar chocar con otro vehículo que está adelante.

El camión chocó lateralmente con el automóvil gris y casi se sale del lado derecho de la carretera antes de retroceder y chocar contra el costado de una camioneta negra.

No hubo heridos graves en el incidente.

“Si bien no hubo malas intenciones, tratar de evitar o ayudar a un animal que se abrió paso en una carretera concurrida puede causarle a usted o a otros conductores lesiones que amenazan la vida”, dijo WCSO.

“Entonces, cuando se encuentre con esta situación en el futuro y se pregunte, ‘desviarse o no desviarse’ o ‘detenerse y protegerse’, esperamos que la respuesta ahora sea obvia”, dijo la oficina del alguacil.

La policía dijo que la tortuga sobrevivió y fue reubicada en un estanque donde, con suerte, vivirá “felices para siempre”.

Deputies say a chain reaction crash in Walton County was caused by a driver stopping to let a turtle cross the road.

"While no ill intentions were meant, trying to avoid or assist an animal who has made its way onto a busy road can cause you or other drivers serious injuries." pic.twitter.com/9AVJMJnXAb

— WEAR ABC 3 (@weartv) May 16, 2023