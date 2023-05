El venezolano Ismael Barroso sufre polémica derrota ante Rolando Romero por título de peso superligero (Videos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El venezolano Ismael Barroso, de 40 años, perdió este sábado frente al estadounidense Rolando Romero en un combate por el título vacante del peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que el árbitro detuvo de forma controvertida en el noveno asalto.

Barroso, que en ese momento iba por delante en las puntuaciones de los jueces, acababa de ser enviado a la lona por Romero pero se levantó y siguió peleando.

A falta de 19 segundos para el final del noveno asalto, el árbitro Tony Weeks paró la pelea con el venezolano acorralado de nuevo en una esquina, aunque sin recibir golpes directos, y decretó el triunfo de Romero por nocáut técnico en medio de fuertes abucheos del público.

“Yo pienso que estaba dando los mejores golpes, creo que fue una pelea parada injustamente”, reclamó Barroso sobre el ring del hotel The Cosmopolitan de Las Vegas (Nevada).

“Él fue un guerrero. Quería seguir. Debería haber podido seguir”, reconoció Romero.

“Yo quería seguir. Él quería seguir. Los dos queríamos seguir”, subrayó el púgil de origen cubano, quien se hizo con su primer título mundial a los 28 años.

Romero, que se estrenaba en el peso superligero (140 libras, 63,5 kg), no subía al ring desde que fue noqueado hace un año por el estadounidense Gervonta Davis.

Referee Tony Weeks stops the fight and @SignUp4KOs scores a TKO victory over Barroso to become the new WBA Super Lightweight champ ? #RomeroBarroso pic.twitter.com/SseQxDNoQu

Barroso había accedido a última hora a este combate debido a que el anterior poseedor del título, el dominicano Alberto Puello, dio positivo por clomifeno, una sustancia prohibida.

Puello fue declarado esta semana “campeón en receso” mientras se analiza una segunda muestra presentada por el dominicano.

Barroso, que iba a participar en otra pelea de la misma cartelera, tomó entonces el lugar de Puello y tuvo la segunda oportunidad de su carrera de pelear por un título mundial tras su derrota de 2016 ante el británico Anthony Crolla.

En caso de triunfo, Barroso se hubiera convertido en el décimo boxeador en conquistar un título mundial después de su cumplir los 40 años.

– “No lo entiendo” –

Venezolano y estadounidense, conocidos por su potente pegada, se mostraron cautos en los primeros compases del combate.

Con la presión de ser favorito, Romero hizo los primeros acercamientos y provocó la primera caída a la lona de Barroso en el segundo asalto.

El estadounidense aterrizó un primer golpe en el pecho y luego lanzó otro a la cabeza que Barroso consiguió esquivar pero a costa de sufrir un resbalón.

El veterano peleador de El Tigre no se dejó intimidar y respondió en el siguiente asalto con una ráfaga de golpes de izquierda que acabó encontrando el rostro de Romero, que inclinó la rodilla en la lona en apenas la segunda caída de su carrera.

"I think it was an injustice to stop this fight."

Ismael Barroso with strong feelings on the stoppage.#RomeroBarroso pic.twitter.com/ew9NoukLtC

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) May 14, 2023