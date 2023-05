Estalla camión cargado con tanques de oxígeno en el centro de Milán: reportan un herido y vehículos incendiados

Click to share on Google News (Opens in new window)

La explosión ocurrió en la céntrica zona de Porta Romana. Una guardería y un edificio fueron evacuados.

Por infobae.com

La explosión de una furgoneta cargada con tanques de oxigeno en el centro de Milán (norte de Italia) ha provocado el incendio de varios vehículos aparcados y una gran nube de humo negro que ha obligado a evacuar un colegio.

Por el momento solo hay un herido leve, una persona que se habría quemado en una mano, según el diario Corriere della Sera.

La explosión se produjo en la calle Pier Lombardo, en la céntrica zona de Porta Romana, alrededor de las 11.30 locales (9.30 GMT) y, según algunos testigos, el estallido y el fuego partieron de una camioneta que transportaba cilindros de oxígeno, probablemente con destino a un centro médico cercano, el Instituto Auxológico Italiano.

El conductor de la furgoneta logró salvarse al saltar del vehículo cuando se dio cuenta del incendio. El hombre quedó levemente herido en una mano y una pierna.

Según los bomberos, el fuego se inició en el compartimento del motor de la furgoneta. El conductor intentó apagarlo en vano. El vehículo transportaba veinte tanques de 32 litros cada uno de oxígeno, un gas muy inflamable, lo que aceleró las llamas.

El incendio también involucró a cuatro automóviles y algunas motos estacionados en la calle, una farmacia cercana y a algunos pisos de la estrecha calle.

Ante el peligro de que el humo pudiera llegar al colegio, se evacuó sin problemas la escuela infantil de la cercana Vasari.

El fuego fue controlado en poco más de media horas tras la llegada de varios camiones de bomberos.

#BREAKING: Explosion in the center of Milan, cars are on fire, reports say a parked van exploded. pic.twitter.com/9rZl1V7ZkD

— information Super Highway (@Information_S_H) May 11, 2023