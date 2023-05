Venezolano Javier Castellano, ganador del Derby de Kentucky, hizo primer lanzamiento en juego de Yankees (FOTOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El jinete venezolano Javier Castellano sigue celebrando su triunfo del pasado sábado en el Derby de Kentucky, en esta oportunidad hizo el primer lanzamiento en el juego del martes entre Yankees de Nueva York y Atléticos de Oakland.

lapatilla.com

Castellano compartió una imagen en su cuenta de Twitter, junto a un mensaje en la ceremonia previa al duelo de esta noche. “Listos para tirar el primer lanzamiento en el juego de los Yankees”, escribió el jockey criollo.

Ready to throw out the first pitch at the Yankee game ?? @Yankees pic.twitter.com/VbxuLkOQgL

Por su parte, el equipo de Nueva York le dedicó unas palabras de agradecimiento al jinete en su perfil de la red social.

“¡Gracias al Jockey del Salón de la Fama Javier Castellano por lanzar el primer lanzamiento ceremonial de esta noche! Javier Castellano llevó a Mage a la victoria, capturando su primera victoria en el Derby de Kentucky el sábado pasado”, escribieron los Yankees.

Thank you to Hall of Fame Jockey Javier Castellano for throwing out tonight's ceremonial first pitch!@jjcjockey rode Mage to victory, capturing his first-ever Kentucky Derby win this past Saturday ? pic.twitter.com/iFBBAhbVmx

— New York Yankees (@Yankees) May 9, 2023