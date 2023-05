¿Quién es “Major Johnny”, el atractivo guardaespaldas que acompañó a Carlos III en la coronación?

Click to share on Google News (Opens in new window)

Carlos III ya es oficialmente Rey de Inglaterra, después de una histórica ceremonia de coronación marcada por la tradición. Junto a él, su esposa Camila, que ha sido nombrada Reina Consorte, un título ausente en la monarquía británica desde que Isabel Bowes-Lyon fuera coronada en el año 1936.

Por abc.es

Los flamantes soberanos han desfilado por la abadía de Westminster, donde ambos han sido coronados ante el arzobispo de Canterbury. Sin embargo, una vez más, ha sido el atractivo guardaespaldas del rey el que se ha llevado gran parte de las miradas del público en redes sociales.

Se trata del guapísimo joven Jonathan Thompson que, en los últimos meses, se ha encargado de al Rey Carlos III en todos los eventos públicos en los que ha participado el monarca. No es al único soberano al que ha acompañado: también fue el guardaespaldas de la Reina Isabel durante su día a día y, tras su fallecimiento de la monarca, se sumó al séquito de su hijo.

l acompañante de Carlos III ya saltó a la fama hace unos meses, durante las primeras apariciones públicas del soberano tras la muerte de la Reina Isabel II. Thompson fue el protagonista absoluto en las redes sociales durante la primera reunión entre la primera ministra Liz Truss y Carlos III de Inglaterra.

The King has held the first of his weekly audiences with Prime Minister Liz Truss at Buckingham Palace.

The details of their meeting and what was discussed will, as always, remain private between the pair.https://t.co/bdb9lI0VPE pic.twitter.com/NO0w59eIT2

— ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) September 9, 2022