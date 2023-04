Un reto de TikTok desfigura a un joven tras quemarse casi el 80 % del cuerpo

Click to share on Google News (Opens in new window)

El adolescente se valió de una lata de pintura en aerosol y un mechero para crear una antorcha improvisada junto con sus amigos.

Por rt.com

Un adolescente estadounidense de Wake Forest (Carolina del Norte) quedó desfigurado y con severas quemaduras en casi el 80 % de su cuerpo cuando un reto de TikTok que intentó hacer el pasado domingo no fue según lo planeado.

Mason Dark, de 16 años, quiso crear junto con sus amigos una antorcha improvisada a partir de una lata de pintura en aerosol, pero al prenderle fuego con un mechero, la lata explotó y lo envolvió en llamas. De inmediato, el joven corrió hacia un río, mientras se quitaba la camiseta, pero ambas acciones solo empeoraron su estado.

Dangerous #TikTok #challenge leaves star #football player, 16, disfigured and 'unrecognizable' with horrific #burns after he used lighter and spray can to make homemade #BLOWTORCH which exploded#MasonDark of #WakeForest #NorthCarolina was almost killed https://t.co/C3Dgd6DYfM pic.twitter.com/2FWnMZYSZl

— The Last Show- Karen Lee (@thelastshow) April 30, 2023