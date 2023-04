Khloé Kardashian responde a la posibilidad de regresar con Tristan Thompson

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Si hay una celebridad estadounidense que nunca deja de dar de qué hablar por su vida amorosa, es la modelo y empresaria Khloé Kardashian. Ahora, después de tantos escándalos por las múltiples infidelidades del padre de sus hijos, Tristan Thompson, la mujer respondió si existe la posibilidad de volver con él.

Por Revista Ronda

En el nuevo adelanto de la tercera temporada de The Kardsahians, la famosa y el basquetbolista aparecen teniendo una conversación sobre su situación. No obstante, no se escucha con detalles todo lo que conversaron.

Por su parte, la matriarca Kris Jenner le preguntó a su hija sobre el tema. “¿Cómo van las cosas con Tristan? ¿En qué punto están?”. A lo que la socialité dejó claro que no planea regresar con el jugador de Los Angeles Lakers. “Creo que piensa que vamos a seguir, pero no. No hay oportunidad”.

A pesar de no querer regresar con Thompson, Khloé Kardashian le ha mostrado su apoyo públicamente, pues tras la muerte de la mamá de éste, la empresaria subió una fotografía en Instagram para expresar sus condolencias. Asimismo, en el cumpleaños del deportista le dedicó un espacio en su perfil de la red de la camarita.

En enero de 2022, Tristan asumió la paternidad del hijo que tuvo fuera de su relación con Khloé. “Quiero pedir perdón sinceramente a todo el mundo al que he hecho daño y he decepcionado durante todo este caso, tanto pública como privadamente”, escribió en su cuenta de Instagram.

