Detienen en Kenia a otro líder religioso por el asesinato en masa de sus feligreses

El ministro del Interior de Kenia, Kithure Kindiki, ha anunciado que las fuerzas del orden del país han arrestado este jueves al líder de Centro de Oración e Iglesia de la Nueva Vida (New Life Prayer Centre and Church), Ezekiel Ombok Odero, en el vecindario Mavueni del condado de Kilifi.

Por actualidad.rt.com

It is notified for information of the general public that today Thursday, 27th April 2023, Mr Ezekiel Ombok Odero the Head of New Life Prayer Centre/Church at Mavueni within Malindi Sub-County of Kilifi County has been arrested and is being processed to face criminal charges… pic.twitter.com/78EHEoH08l

— Kithure Kindiki (@KindikiKithure) April 27, 2023