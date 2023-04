El Dalái lama reaparece en una cumbre budista tras escándalo

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El dalái lama participó este viernes en la Cumbre Budista Global, que se celebró en Nueva Delhi con la presencia de líderes espirituales y eruditos, en su primera aparición pública desde el escándalo desatado por un video en el que le pidió a un niño que “chupe” su lengua.

Lhamo Dhondup, el nombre de nacimiento del máximo líder budista tibetano, llegó al evento acompañado de varios miembros de su equipo que le sostenían mientras el religioso de 87 años respondía a los saludos de bienvenida de los asistentes y otros líderes.

El dalái lama hizo está aparición para ofrecer sus reflexiones de espiritualidad, así como para discutir las respuestas budistas al medio ambiente, la preservación de la tradición de Nalanda, la legendaria universidad budista, y la paz mundial.

“No creamos ingenuamente ni corramos tras la proyección de que somos experimentados a través de nuestra percepción”, dijo el premio Nobel de la paz a la audiencia.

His Holiness the Great 14th #DalaiLama of #Tibet addresses the gathering on the final day of two days Global Buddhist Summit organised by @IbcWorldOrg at Ashoka Hotel in Delhi on 21 April 2023.

Photo | Tenzin Jigme Taydeh | https://t.co/kKo0xQyRSM pic.twitter.com/EqkqnkG1Ty

— Tibet.net (@NetTibet) April 21, 2023