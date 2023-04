“Estás dentro o estás fuera”: la sentencia de Sarah Ferguson tras no ser invitada a la coronación de Carlos III

Posteado en: Internacionales, Titulares

La ex esposa del príncipe Andrés dijo no sentirse ofendida por la decisión del monarca ya que está feliz de estar divorciada del príncipe Andrés, hermano del nuevo rey

Sarah Ferguson rompió el silencio en una entrevista en Good Morning Britain (Buen Día Bretaña) y habló sobre por qué no fue invitada a la coronación de su ex cuñado, el rey Carlos III.

Por Infobae

La duquesa de York, de 63 años, dijo que no está ofendida de la decisión de Carlos, y citó su divorcio de Andrés como la principal razón.

Hablando con los presentadores del programa de ITV, Kate Garraway y Adil Ray comentó, “No voy a [ir], es una ocasión estatal, y estando divorciada no creo que puedas tener las dos cosas”.

“Estoy divorciada y me encanta estar divorciada de mi ex marido, no de él en su totalidad, es importante diferenciar”.

Y aclaró que solo porque “no está allí en una ocasión de Estado”, no quiere decir que no puede “estar allí” en privado.

“Es un sentimiento encantador del que ser parte, realmente lo es”, y continuó, “como dije, no puedes tener las dos cosas. No debes sentarte en la valla. Estás dentro o fuera, no te hagas el tonto”.

“Lo mejor de este momento es la unidad de la familia, y creo que Carlos y Camilla están haciendo un trabajo excepcional para unificar a la familia”.

Por otra parte, Sarah pidió que dejen en paz al príncipe Andrés: “Él es un buen hombre. Es un hombre amable, y creo que el centro de atención debe alejarse de él y dejar que continúe con su vida para reconstruir”.

Sarah, que comparte hijas, la princesa Beatrice y Eugenie con Andrew, también agregó que él es un “muy buen abuelo” para sus nietos, comentó Daily Mail.

Cabe recordar que Andrés fue señalado en el escándalo de Epstein y firmó un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, una conocida víctima del pedófilo estadounidense, quien también acusó al príncipe de agresión sexual.

Andrés siempre negó con vehemencia la acusación y enfatizó que no hubo admisión de responsabilidad como parte de su acuerdo multimillonario.

La Coronación

El Palacio de Buckingham informó que la coronación contará con un concierto repleto de estrellas, un gran “almuerzo nacional” y una iniciativa de promoción del voluntariado, además de la tradicional ceremonia y los desfiles. Los festejos, que durarán tres días, serán una oportunidad “para que la gente se junte en una celebración de una ocasión histórica”, explicó la Casa Real británica.

Esta será la primera en el Reino Unido desde 1953, y se llevará a cabo el sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster, donde se realizan desde hace 900 años. Su esposa Camila, de 75 años, será coronada también como consorte.

La pareja llegará desde el palacio sin otros miembros de la familia real, en lo que se conoce como la “procesión del rey”, y luego retornará con una comitiva, que se conoce como la “procesión de la coronación”.

Para cerrar la primera jornada, los miembros de la realeza saludarán a la población desde un balcón del Palacio de Buckingham, en cuya explanada se espera que se congreguen miles de personas.