Escalofriante: un VIDEO muestra cómo duermen los astronautas en el espacio

Lewis Vaughan Jones, periodista de la BBC, compartió la semana pasada en su cuenta de Twitter un video en el que se puede ver cómo unos astronautas duermen en el espacio: en condiciones de ingravidez.

Por Clarín

Mientras que unos miembros de aquella misión espacial dormían en posición vertical, otros estaban acostados con cinturones especiales puestos, que limitaban su movimiento.

El espacio no tiene “arriba” o “abajo” y, debido a este efecto, teóricamente los astronautas podrían dormir en casi cualquier lugar de la nave espacial. Sin embargo, tienen un lugar habilitado para no flotar y chocar constantemente con algo.

I’d never seen astronauts sleeping in space before.

It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti

— Lewis Vaughan Jones (@LVaughanJones) October 31, 2019