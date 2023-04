De película: Tomó varios rehenes y se atrincheró para robar un banco en Virginia (VIDEOS)

El sospechoso que tomó a varias personas como rehenes en una sucursal del banco Wells Fargo en el condado de Arlington, en el estado de Virginia (EE.UU.), ha sido detenido por la Policía local, informan medios locales. De momento, no hay reportes sobre posibles víctimas del atraco.

Por RT

Las autoridades anunciaron la tarde de este martes que estaban investigando el informe de un robo a mano armada en la institución financiera. Posteriormente, los agentes rodearon el edificio y restringieron el tráfico en la zona. Además, se reporta que un negociador y miembros del equipo policial de élite SWAT fueron enviados al lugar de los hechos para lidiar con el delincuente.

Video of the suspect getting arrested at the @WellsFargo robbery in the Clarendon neighborhood of Arlington, Virginia. Fortunately, it appears to be under control. Thank you Arlington County first responders. pic.twitter.com/EhI0xA058e

— Spreadsheet Ninja (@SpredsheetNinja) April 11, 2023