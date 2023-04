Deja de cuidar a tu pareja para que no te engañe, mejor cuídate tú

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Hay quienes se convierten en la sombra de su pareja para vigilar que se comporte bien, que no caiga en tentaciones, que no haga algo indebido como pintarle el cuerno, pero ¿por qué andar detrás recordándole lo que está bien y lo que está mal? Deja de cuidar a la persona que tienes a tu lado para que no te engañe, mejor cuídate tú y preocúpate por ti.

Por En Pareja

Deja de cuidar a tu pareja como si se tratara de un niño al que hay que vigilar todo el tiempo para asegurarte que no está haciendo alguna travesura, deja de revisar sus mensajes, de intentar saber su contraseña, de stalkear cada like que hay en sus publicaciones de redes sociales, de buscarle en las bolsas del pantalón, de pedirle la ubicación real por WhatsApp.

Tú no eres culpable, no te ha engañado porque lo descuidaste, porque no le pusiste suficiente atención a la relación, no lo justifiques intentando cargar con esa culpa de su infidelidad, y tampoco dejes que te lo repita hasta que te lo creas, tú debes cuidarte a ti misma, blindar tus emociones, tu sentimientos, tu estabilidad emocional, ver por ti.

