Una gran mascarada, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

Está claro que no solo los demócratas venezolanos buscan un cambio político en nuestro país, pues en el propio entorno de Nicolás Maduro hay también quienes quieren un cambio, es decir, salir de él. Y por eso es que vamos a mantenernos siempre bien informados de lo que está pasando dentro de ese entorno y con Maduro. Es menester aclarar que aunque el objetivo de ambos grupos sea el mismo, sacar a Maduro de Miraflores, el modelo político, la ética y las razones son completamente distintas.

En efecto, los demócratas de nuestro país quieren terminar con la pesadilla por la vía electoral y con el amparo constitucional, para impedir que continúe la destrucción de la nación y para a través del cambio político dar bienestar y la calidad de vida que la dictadura le ha negado a todo el pueblo. Por su parte, el cambio que se origina en el entorno de Maduro es diferente, porque se trata de un quítate tú pa’ ponerme yo, con el objeto de tomar control del saqueo de Venezuela. En consecuencia, se trata de cambiar al “Jefe de jefes” y a sus allegados” de un grupo mafioso.

Lo anterior se evidencia con la escandalosa trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y otros organismos, que supera por largo los 23 mil millones de dólares y que tiene como protagonistas a miembros de la cúpula madurista, como lo son políticos del régimen en cargos regionales de gobierno, de la espuria AN, jueces, militares y hasta a un grupo de mujeres, que han sido llamadas por los ciudadanos como las “Muñecas de Pdvsa”.

En paralelo, efectivamente no ha cesado la persecución y la intimidación contra un líder de la resistencia, un líder como lo es Juan Guaidó que va a unir al pueblo venezolano dentro y fuera de nuestro país y que ha procurado el mecanismo de la unificación de la oposición, del sector democrático, para el 22 de octubre de este año.

En este sentido, hemos tenido conocimiento desde el viernes de la semana pasada y también lo han anunciado algunos actores del régimen, que pudieran darse algunas acciones, entre las cuales estaría la detención de dirigentes políticos, sin que hayan cometido delito alguno, algo que no es nada nuevo.

La coyuntura es que Venezuela y el mundo se han enterado de un mil millonario robo, que no es nada nuevo tampoco, y que nosotros conocemos. Como señalamos antes, son 23 mil millones de dólares que no se saben dónde están, pero sí se sabe que fueron robados por los corruptos que acompañan a Nicolás Maduro, hechos que ellos mismos han confesado.

Lo que pretenden ahora es utilizar todo este tema, todo este revuelo que se ha generado, no solo por la presión que se ejerce en Venezuela y fuera de nuestro país, por la corrupción en Pdvsa, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), etc., para meter en el paquete a un símbolo de resistencia como lo es Juan Guaidó.

Nosotros, entretanto, vamos a seguir adelante con nuestro trabajo, que ha sido avalado por un gran número de organizaciones políticas, las cuales han expresado públicamente su apoyo a Guaidó en el proceso de primaria, a fin de que podamos unificar al país y para legitimar a las personas que vayan en la búsqueda de la reunificación y de la reconstrucción de Venezuela, de cara al proceso presidencial de 2024.

Y también seguiremos buscando las condiciones que establece la constitución para que el voto valga. Por eso es que la campaña se denomina Mi Voto Vale, porque es el que nos permitirá el cambio político y que nosotros podamos mejorar los sueldos de los trabajadores venezolanos, que tanto lo exigen, así como imponer los mecanismos de supervisión, para que no siga existiendo la enorme corrupción que hay en la actual.

………………………………………….

Una vez liberados a la luz pública los demonios de la corrupción en Pdvsa y la CVG, para los medios internos de contención de quienes detentan el poder les ha sido imposible detenerlos y eso hace que se hagan cada vez más visibles y esa visibilidad provoca que intenten aparentar una depuración dentro de sus actores, que no es tal, porque se asemeja más a una purga con un ajuste de cuentas incluido entre grupos de una organización criminal.

Con ello, el régimen de Maduro lo que está presentando a los venezolanos es una gran mascarada en medio de una comparsa de corrupción, estrategia para aferrarse al poder que si bien ha funcionado en el pasado en países como China y Arabia Saudita, aquí no lo hará, porque son escenarios distintos. En Venezuela la gente está muy clara de que la corrupción prácticamente forma parte de una política de Estado para los bandidos que operan o siguen instrucciones desde Miraflores y hagan lo que hagan esa percepción no va a cambiar. Eso se los garantizo.

Enfilan nuevamente sus baterías ofensivas contra Guaidó, porque él es el que ha dado pasos firmes para la procura de la unidad, que es el instrumento para la unión del pueblo venezolano y la primaria, que aunque no es la solución, es un primer paso y la vía para nuclear al venezolano para alcanzar el cambio político.

En ellos, repito, hay un tácito reconocimiento del origen de esta tragedia. Han dicho públicamente que no hay recursos para mejorar el salario del sector público simplemente porque todo se lo robaron. Y uno de los cabecillas de la trama de corrupción es el renunciante ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, quien está desaparecido y que el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, ni nombra, cuando su lista de corruptos por los hechos de Pdvsa y la CVG asciende ya a 44 personas.

Y no son en exclusiva actores políticos los involucrados, sino que hay una conectividad tanto con agentes del sistema de justicia y agentes financieros, por lo que la delincuencia organizada, que tiene efecto transnacional, hace que sigan sonando las sirenas de alerta del sistema financiero internacional, porque gran cantidad del dinero de lo saqueado está en otros países congelado, por ser fruto de la corrupción. No hay manera de que no se detecte esta circunstancia.

El presidente Guaidó ha tenido ya 27 procesos de intimidación o de persecución para tratar de detenerlo y ha indicado que va seguir en Venezuela. Sabemos que el objetivo de la dictadura es intimidar y perseguir, pero todos los que apoyamos a Guaidó seguiremos adelante.

Esto demuestra también que la dictadura no va regalar nada, incluso va a intentar sabotear la elección primaria y de allí la importancia de la unificación y de que haya un proceso amplio, pero un proceso también seguro. Y no podemos dar por sentado que serán positivas las diligencias que está haciendo la mesa de negociación de México y algunas iniciativas que han tomado algunos presidentes latinoamericanos para producir un acercamiento y buscar condiciones electorales para la presidencial de 2024. Eso no lo podemos dejar por sentado, por lo que en ello hay que continuar el trabajo a diario.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.