Bad Bunny fue criticado por no pronunciarse sobre el racismo en el reggaetón: Que el privilegio no nuble tu empatía

El puertorriqueño dio una entrevista para la revista Time que causó una ola de reacciones.

Por infobae.com

Bad Bunny está nuevamente en el ojo del huracán, pues después de que protagonizara la primera portada completamente en español de la revista Time, fue criticado por no posicionarse tajantemente al ser cuestionado sobre el racismo en la industria del reggaetón.

Y es que durante una larga entrevista para dicho medio, se le preguntó al intérprete de éxitos como Me porto bonito, El Efecto o Neverita si consideraba que los elementos de raza y color podrían estar involucrados en determinar quiénes tienen mayor éxito en el género urbano.

Ante esto, el puertorriqueño fue consistente al asegurar que no podía hablar mucho al respecto, pues era un tema que no lo había atravesado personalmente.

“Dentro de mi ignorancia no lo entiendo. Dije que eso no puede ser. No podía imaginarlo. No puedo decir que sí o que no porque no lo vivo. Tampoco he visto con mis propios ojos que sí, esta persona no se volvió más exitosa debido a su piel, no lo he visto. Sería irresponsable de mi parte decir que sí”, comenzó a decir y agregó:

“Por ejemplo, me preguntaron si Tego Calderón, si hubiera sido más grande si no fuera negro. Pero a mis ojos, Tego Calderón es el cantante más grande de la industria. ¿Tú entiendes? No entendía cosas sobre la industria que tal vez sean ciertas. Quizás las puertas se cerraron por su piel, quizás algún promotor prefirió a un artista más blanco que él. Pero esas cosas no las sé”.

Bad Bunny fue el protagonista de la primera portada totalmente en español de la revista Time. Crédito: @time / Instagram

Usuarios arremetieron contra Bad Bunny por entrevista en Time

Después de que salieron a la luz estas declaraciones del famoso, varios usuarios en redes sociales se mostraron inconformes con su postura respecto al racismo.

Fue en este panorama que una usuaria en TikTok identificada como Aquiariahna (@aquariahna) realizó un video mostrando su descontento y este contenido rápidamente rebasó las 60 mil vistas.

“Bad Bunny, que el privilegio no te nuble la empatía”, colocó en la descripción.

En su clip, la joven recordó las declaraciones de Bad Bunny y puntualizó que, desde su perspectiva, no le parecía que una persona con una popularidad como el que tiene dicho artista se limitara a evadir un tema tan trascendental.

“Es una opinión completa y absolutamente irresponsable. Porque Benito, siendo el artista que es, teniendo el alcance y reconocimiento que tiene y siendo uno de los primeros representantes del ‘somos latinos’, ‘somos jabaos’ ‘todos somos una mezcla’ no puede o debe salir con ese tipo de cosas”, remarcó.

Bad Bunny es uno de los artistas más famosos en la actualidad (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Asimismo, la influencer ahondó en que El Conejo Malo no debería esperar a atravesar por algún tipo de discriminación para posicionarse en contra a estos sucesos.

“Porque uno no necesita vivir una injusticia en carne propia para verla o para reconocerla, porque así como cuando él salió haciendo el video de Yo perreo sola y pidiendo justicia por Alexa aunque él no es una persona trans/LGBT+ eso sí lo pudo ver”, comentó y añadió:

Y el discurso de que Bad Bunny no es blanco y que los papás de Bad Bunny ‘son negros’ y que alguien en su familia era negro y por eso tiene el cabello crespo existe, esto hace que esta conversación sea aún más irritante y más irresponsable. Porque a diario mueren personas negras por ser negras a manos de la policía, del Estado, de otras personas, sobre todo en un lugar como Puerto Rico.

La joven ahondó que en Puerto Rico varios sitios eran relegados en cuestión de políticas públicas por el hecho de que sus residentes eran mayoritariamente afrolatinos.

Bad Bunny no se ha pronunciado sobre los señalamientos (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

“Cada vez que hay un desastre natural, un huracán, cada vez que se mandan ayudas Loiza siendo el lugar, el estado y el pueblo principalmente negro de Puerto Rico es el único que nunca se tiene en cuenta. Y si Benito es tan fan de Tego Calderón como dice, debería saber que toda su trayectoria musical se basó en esto, en hablar de la negritud, en hablar de las injusticias que viven las personas negras en Puerto Rico”, remarcó de forma tajante.

Finalmente, la usuaria de Tiktok dio su opinión sobre el racismo en la industria y colocó algunos ejemplos de artistas que no han alcanzado un nivel de fama tan grande como Bad Bunny.

“Yo le voy a ayudar a Benito a responder esta pregunta, ya que él no supo que decir. Sí, el racismo y el colorismo sí afectan la industria, es por eso que él está donde está y artistas como Sech, como Mike Towers y como Chocquibtown no han alcanzado el nivel de reconocimiento que se merecen”, mencionó y concluyó: