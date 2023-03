El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 28 de marzo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No hay nada que no puedas manejar. Quizá tu situación actual no sea la ideal, pero igual puedes afrontarla. Solo necesitas tener fe y disposición, pero sobretodo, paciencia. Ve paso a paso, tal cual lo has planeado, sin saltarte ninguno, porque en el orden está la clave del éxito.

Tauro

Tendrás que acatar órdenes o seguir a otros, algo que definitivamente no va contigo. Puedes hacerlo a tu manera, pero la situación laboral te obligará a seguir las reglas, te guste o no. Quizá no sea tan difícil como crees, pero debes poner más de tu parte para adaptarte.

Géminis

Te sientes presionado a tomar decisiones para las que no estás muy preparado, es cierto que debes hacerlo pronto, pero debes estar seguro y dispuesto a dar ese paso, de lo contrario podría crearse un caos. Si no sabes algo, pregúntalo. Bajo ningún concepto, des golpes de ciego.

Cáncer

Avanzas a pasos agigantados. Lo que hasta hace poco te parecía un drama, ahora queda en un pasado que no vale la pena recordar. Ya todo paso y ahora puedes seguir adelante, y entre más fe y confianza tengas en ti mismo y en tu futuro, mucho mejor. El éxito no depende de nadie más, que de ti mismo.

Leo

Actúas desproporcionadamente, un poco altivo, insensible y hasta desconsiderado. Es muy diferente que seas tu prioridad a qué desvalorices los esfuerzos de los demás. Dale importancia a lo que se lo merece y aplaude a los protagonistas de sus propias historias. Reconoce que lo pueden hacer tanto o mejor que tú.

Virgo

Necesitas organizar tus asuntos y trabajar de forma continua en tu crecimiento profesional, pero también necesitas ubicar un tiempo para descansar. El equilibrio es la clave para que puedas dar la talla y cumplir con lo que tienes previsto.

Libra

Debes poner más de tu parte para superar las dificultades. A veces te hundes en tus propios pensamientos y ves todo más oscuro de lo que es. Vives en medio del drama, aún sin darte cuenta. Suelta el conflicto interno, reprograma tu mente y piensa que siempre habrá una luz al final del camino.

Escorpio

Sabías que no siempre tienes que elegir entre un “todo” o “nada”?. Los puntos medios también pueden ser una nueva opción. A partir de hoy, busca un equilibrio entre tu cerebro y tu corazón. Que lo que pienses esté en sintonía con lo que sientes, pero sobre todo que sea coherente con lo que haces.

Sagitario

Tu corazón está lleno. Quieres más, pero en verdad no lo necesitas. Y no tiene nada que ver con conformarse, al contrario, disfrutar y agradecer lo que tienes, es un acto de amor contigo mismo. Simplemente vive lo que hay. Permite que la vida te sorprenda.

Capricornio

Se impone que tomes decisiones relacionadas con la familia. Te sientes atado y no sabes que hacer, ni cómo manejar la situación que te aqueja. Tu única opción es soltar, pero sin dramas ni enfrentamientos. Lleva la fiesta en paz, da el siguiente paso y permite que el tiempo haga lo suyo.

Acuario

Da el primer paso. Puede que no te lleve adonde quieras estar, pero por lo menos te sacará de tu zona de confort. A veces estamos demasiado cómodos con la vida que llevamos, y pensar en hacer algo da miedo o flojera, pero piensa: si estás bien, ¿no puedes estar mejor?. Te apostamos a que si.

Piscis

Es un buen día para celebrar los logros con tus seres queridos. Sabemos que recién empieza la semana y que estás demasiado concentrado y enfocado en tus cosas , pero siempre hay tiempo y espacio para pasarla bonito. ¿Que te parece si preparas una sorpresa especial? Quizá, un encuentro en el que se propicie un intercambio de amor. Un plan más que nutritivo para tu vida y la de los que amas.