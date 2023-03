David Mendoza: “Es mentiroso ese hombre, es mentiroso”

Posteado en: Opinión

A lo largo de estos últimos años, los venezolanos hemos escuchado una argumentación discursiva por parte de altos jerarcas del gobierno y sus operadores mediáticos, bastante contrastante con lo que nuestros sentidos han percibido y perciben. Los medios controlados por Maduro & Co, nos mostraban un país más parecido a Narnia que a Venezuela, unos líderes políticos ejemplares, heroicos, desinteresados por sus riquezas materiales personales y, por supuesto, entregados al sacrificio apostólico del servicio a la nación, defensores de la justicia, titanes olímpicos de la lucha contra la corrupción, defensores del antiimperialismo y la soberanía, así como de aquello que les dio por llamar “el legado de Hugo Chávez” (tema de otro artículo); unos verdaderos humanistas que hasta al mismísimo Jesús de Nazaret harían pasar por mezquino.

La realidad

Un país depauperado, sometido al escarnio de unos tipos que gobiernan a punta de grito e improperios, y que, con absoluta arrogancia, desdén y desparpajo, viven vidas que muy pocas personas en el planeta se pueden dar el lujo de vivir. Excentricidades, extravagancias, flexibilizaciones de la moral y las costumbres ciudadanas, sexo, drogas, tráfico generalizado y pare uno de fastidiar enunciando lo ya sabido. Personas que han perdido todo contacto con la realidad de un país que vive con menos de $10 mensuales (promedio por persona), y que ha tenido que ser sufrida víctima no sólo del desmantelamiento de su dignidad patria, sino incluso de sus derechos humanos (ya son más de 7 millones los que se han ido escapando de este gobierno a pie, pasando peligros y penuria en la mayoría de los casos).

Las razones

El derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la libertad, a la dignidad, dependen en alto grado del derecho al trabajo y a la propiedad. Y en cuanto al derecho al trabajo, el mismo ha sido pulverizado. El trabajo no es únicamente el esfuerzo realizado para producir bienes y servicios, también contiene la contraprestación, es decir: el salario. El esfuerzo sin el componente salarial no es trabajo. La “des-salarización” del trabajo, producto de años de robo y criminalización de la iniciativa productiva privada, así como del sostenimiento de una política monetaria altamente inflacionaria, acompañada de un tipo de cambio sobrevalorado a través de la quema de divisas, socavó el salario y la capacidad productiva del país. Sin contar, con la arremetida violenta ejercida sobre la propiedad privada, a punta de expropiaciones entre otras figuras. Así mismo, han sido herramientas para la destrucción de la producción y el salario, los programas y sistemas de importación y subsidio aplicados por un gobierno que le hace dumping a la estructura productiva de su propio país. Sin producción de riqueza no hay salarios y sin salario el esfuerzo no genera bienestar para la sociedad. Sin salario no hay crecimiento ni bienestar. Es el salario el medio de distribución de bienestar. Una sociedad sin derecho al trabajo (al salario) se rompe, se fractura, se envilece.

Saqueo, depauperación y esclavitud

En nuestro caso, el gobierno no sólo nos roba nuestros recursos naturales explotados a través de nuestras empresas, sino que luego de depauperarnos y quitarnos los derechos humanos, nos pide como es el caso de los maestros, que vayamos a dar clase por conciencia (están verdadera, plena, absoluta clara y monstruosamente locos). La Ministro ¿Santa ella? Es lo mejor que el madurismo ha podido brindarle al magisterio venezolano. Cuando uno piensa que Luis Beltrán Prieto Figueroa fue Ministro de Educación de Rómulo Gallegos, y luego se voltea y ve a Maduro y a esta señora, dan ganas de ponerse a llorar. El trabajo sin salario en este caso no es un pasatiempo, se convierte en esclavitud. De tal manera, que la señora esta, nos pide a los venezolanos que seamos esclavos por conciencia, a cuenta propia; lo único que falta es que nos pegue con un látigo como al tío Tom de Harriet Beecher. Cómo puede esta señora tener una responsabilidad semejante ostentando tal grado de estupidez.

La olla podrida destapada en PDVSA y sus revelaciones

Para quien aún tenga dudas sobre las mentiras de este gobierno mitómano y corrupto:

1- “Venezuela potencia para el 2021”. Ya estamos en 2023.

2- “Venezuela se arregló”. No sólo es que está mucho peor, sino que los países no “se arreglan” siempre tienen problemas, por tanto, la afirmación es en sí misma una falacia.

3- “Este es el gobierno que más ha luchado contra la corrupción”. Si fuera el caso habría plata para pagarles a los maestros, a los militares, enfermeros, y demás empleados de la administración pública. ¿Qué pasó con las empresas quebradas de Industria y Comercio o con las de Industrias Básicas? ¿Dónde están los presos Jorge Rodríguez?

4- “Estamos construyendo la economía post rentística petrolera”. Se nota.

“Yo no sabía nada” (Maduro con respecto a El Aissami). Claro que sabías. Toda Venezuela sabía. ¿Y a El Aissami, no lo van a meter preso?

5- “Es por culpa de las sanciones”. Es por culpa de la corrupción, y el abuso de poder. Los volvió ciegos, sordos y arrogantes.

Reflexiones e interrogantes finales para Maduro

1- Maduro has tenido poderes imperiales, especiales, habilitantes, contra la guerra económica, anti bloqueo y demás figuras que han ido eliminando el sistema de controles administrativos necesarios en cualquier país. De tal manera, que otra mentira que se desvela es que los países prosperen eliminando los controles administrativos en la administración pública, dando poder imperial a un presidente y eliminando de facto la separación de poderes.

2- Si estas personas que estaban sorteando las sanciones y los mecanismos de control internacional para comercializar el petróleo venezolano, tenían ese talento tan especial para evadir, trampear, ocultar, accionar en tal situación ¿no se te ocurrió que podrían también robarnos? No fue a ti Maduro a quien robaron porque ese petróleo no es tuyo sino nuestro. Fue a nosotros a quienes robaron y siguen robando.

3- ¿Te diste cuenta apenas en noviembre cuando según tú mismo ordenaste la investigación, pero la cosa viene desde 2020?

4- Recuerdo con claridad, motivado por las denuncias de la gente, oír a Chávez en diversas oportunidades exigir “pruebas” sobre tales denuncias del “pueblo”. El pueblo denuncia lo que ve: al funcionario con una vida suntuosa, fuera del rango del consumo habitual. Es decir, el pueblo denuncia para que los organismos de investigación investiguen. La persona de a pie o el funcionario de medio o bajo nivel, no tiene los mecanismos para suministrar “pruebas”, su labor es denunciar la conducta sospechosa. Por lo tanto, no temo equivocarme cuando afirmo que Hugo Rafael Chávez Frías, fue uno de los más grandes promotores de la corrupción del aparato público en la historia de Venezuela. Prácticamente, dio carta blanca para que robaran y se formaran las mafias que hoy nos tienen pasando penurias a los venezolanos.

5- Y con respecto a tu responsabilidad Maduro, en la situación de PDVSA, imagínate que te nombran administrador de un negocio, y que en dicho negocio se forma una mafia compuesta de tus subordinados, personas que de pasapalo has contratado tú mismo por amiguismo, que extrae productos, mercancía y dinero. Al cabo de unos meses el dueño hace un inventario y nota el desfalco. Te pregunto ¿Eres o no eres el responsable directo? ¿Eres o no, por no cumplir tu trabajo de fiscalización y control?

6- Si El Aissami hoy es políticamente hablando un cadáver putrefacto, en el plano electoral deberías empezar a notar los olores que de ti emanan.

