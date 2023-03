VIDEO: Rescatan a niño de un año abandonado por coyotes en la frontera sur de EEUU

Un agente de la Patrulla Fronteriza rescató esta semana a un niño de un año en la frontera entre Estados Unidos y México tras ser abandonado por un contrabandista, informó este jueves el jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense. “Gracias a la rápida respuesta de nuestro agente, se evitó la tragedia”, dijo el jefe Raúl Ortiz, que también tuiteó un video del rescate.

Por CNN

El video muestra lo que la Patrulla Fronteriza describió como un contrabandista sosteniendo al niño guatemalteco, sorteando una barrera fronteriza nadando a lo largo del adyacente río Colorado. Se ve al adulto sentando al niño junto a la barrera y volviendo inmediatamente al río. Un camión blanco de la Patrulla Fronteriza se detiene rápidamente junto al niño abandonado y un agente lo introduce en su interior.

El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras informó a CNN que el niño fue identificado, pero la agencia no puede revelar su identidad debido a las normas de privacidad. “El niño será puesto al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos”, dijo el portavoz John Mennell.

A one-year-old Guatemalan child was abandoned along the Colorado River Monday afternoon by a smuggler who took him across the border and then left him to fend for himself along the water’s edge. Thanks to our agent’s quick response, tragedy was averted! pic.twitter.com/mY2K7t59VE

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) March 23, 2023