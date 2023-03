En Calabozo se acabó la gasolina y los “bachaqueros” hacen de las suyas

Colas de varios días se calan los habitantes y productores de Calabozo, municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, quienes no ven mejoras en un futuro cercano, en especial luego de la trama de corrupción que se destapó en Pdvsa.

Hasta cuatro días esperan para surtir algunos ciudadanos, quienes además denunciaron que los denominados “bachaqueros” hacen de las suyas ante esta situación.

Son muchos los afectados que no cuentan con recursos para adquirir el litro de gasolina hasta 3 dólares.

“¿Cómo nos movilizamos si no hay el suministro para los vehículos? ¿Cómo sale un país adelante así? No es posible que ya tengo cinco días sentado en el suelo, como un perro, trasnochado y a veces hasta pasando hambre, y nadie se haya pronunciado a favor de nosotros. La gasolina que está llegando a Calabozo es dolarizada y la venden en 0,50 centavos de dólar y nada más por 80 litros son 40 dólares. ¿De dónde sacamos 40 dólares si no hay movimiento? Tampoco producción”, reclamó el ganadero Yovani Herrera.

Por otro lado, el calaboceño José Colmenares precisó que son muchos los choferes que esperan por horas para entrar a llenar sus tanques en las estaciones de servicios y se quedan sin ser atendidos.

“Nos sacan de las colas arbitrariamente y dicen que no podemos estar aquí, pero ¿quién nos garantiza la gasolina después de tantos días plantados? No hay control. Lo más cumbre es que cuando ya casi creemos llegar, nos dicen que se acabó la gasolina. Esto es una locura, nadie nos dice nada, no hay respuesta a la situación”, recalcó Colmenares.

De igual manera, los conductores exhortaron a los cuerpos de seguridad a acabar con el bachaqueo del gasoil y la gasolina, ya que también ha perjudicado el servicio del transporte público en la población guariqueña.

