¿Lo habías notado? El ofensivo mensaje oculto de Shakira a Piqué en su canción “TQG” (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La colaboración musical entre la barranquillera Shakira y la paisa Karol G, las dos artistas colombianas más importantes a nivel mundial, continúa siendo el tema más escuchado del momento y sigue siendo tendencia en las distintas redes sociales.

Por Semana

Tras lanzar Music Sessions #53 con el productor argentino Bizarrap, Shakira se juntó en esta oportunidad con la paisa y volvió a despacharse en contra de su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, exponiéndolo una vez más tras la infidelidad que tuvo con la española Clara Chía. Asimismo, la ‘Bichota’ utilizó la letra de TQG para mandarle algunos dardos a su también expareja, el cantante de reguetón Anuel AA.

“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río”, dice una de las estrofas.

Luego, el coro añade: “Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la Bichota. Bebé, qué fue. No, pues que muy tragadito. Qué haces buscándome si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”.

La nueva colaboración de las colombianas provocó rápidamente una lluvia de comentarios, e incluso, hizo parte de la “motivación” de Piqué para dar declaraciones públicas sobre la mediática separación que han desatado en todos los medios nacionales e internacionales, y en las plataformas digitales.

Ahora, medios españoles han asegurado que los oyentes de TQG han pasado por alto un ofensivo mensaje oculto que tendría al final del más reciente tema musical.

De acuerdo con los presentadores del programa Fiesta, del canal Telecinco de España, afirman que hay una grabación de audio donde se percibe claramente el mensaje oculto en la letra, y al parecer estaría al final de TQG, pero, ¿qué dice?

El final del éxito musical tendría un “Fuck You” que en español sería algo como “Vete a la mier**” guardado entre líneas, justo entre las risas de la colombiana. La revelación generó una calurosa discusión entre los comunicadores que hicieron énfasis en que la artista barranquillera estaría “cruzando líneas rojas”.

Ya se dieron cuenta que Shakira le dice a piqué "Fuck you" al final cuando se están riendo? ella es una maestra camuflando las palabras ? eso es poco para lo que se merece ese hp . pic.twitter.com/aW8DHFO2rp — Ester (@esterkmp) March 18, 2023

A su vez, tras el estreno de TQG, la nueva colaboración de las colombianas provocó una lluvia de comentarios, donde miles de internautas se sintieron identificados con la letra. Además, varias personalidades de la farándula internacional y nacional las han felicitado por este gran hit.

Pese a ello, varios tuiteros, por otro lado, no dejaron pasar por alto un detalle bastante curioso sobre la canción, pues su nombre causó mucha incertidumbre, y revelaron otro mensaje oculto.

Pese a que las artistas no se han pronunciado oficialmente, los usuarios en Twitter manifestaron que el significado de TQG era “Te quiero, Gerard” o “Te quise, Gerard”. Sin embargo, Karol G mostró recientemente en un partido de Los Lakers la frase “Te quedó grande”, el cual sería el verdadero título del tema musical.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.